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Ідеальне варене яйце. Простий рецепт із секретом: як приготувати яйця некруто

Олексій Газубей
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Фото: Pexels | "Фокус" знайшов ідеальний рецепт варіння яєць

Одна з найпростіших процедур готування на кухні, як і раніше, залишається найнепередбачуванішою: як приготувати яйце в достатній мірі рідким, або як бути впевненим, що воно вже не розтечеться по обличчю при вживанні. Кухарі дають точний і вичерпний рецепт — як варити яйця.

Яйця люблять усі. Це універсальний сніданок чи калорійний похідний набір. У 100 г яйця міститься 12,7 г білка, це більше, ніж у свинині, а калорійність порівнянна з курятиною. Та й коштують 100 грам яйця (2 яйця категорії С0) лише 8 гривень — це найдешевше джерело білка.

Саме в курячому яйці містяться незамінні для людини речовини:

  • ніацин — необхідний для харчування мозку й утворення статевих гормонів;
  • вітамін К — забезпечує згортання крові;
  • холін — сприяє обміну жирів, покращує пам'ять;
  • лецитин — необхідний для харчування нервової та мозкової тканини;
  • лізоцим — має антибактеріальну та противірусну дію
  • а також вітаміни А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, ретинол, кальцій та залізо, біотин і фолієва кислота.

А ще це дуже смачно. Є люди, які люблять вмочати смажений тост у рідкий жовток і отримують від цього глобальне ранкове задоволення. І є люди, які не хочуть, щоб "це розливалося", а вважають за краще посолити твердий жовток і приправити його олією чи майонезом. На жаль, і ті, й інші часто промахуються.

Кухарі з HelloFresh називали ідеальний рецепт варіння яєць. Його головний секрет — ЗАВЖДИ починайте приготування в холодній воді. Саме тоді можна правильно порахувати час, необхідний для готовності різного виду крутості яйця.

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Такий вигляд має консистенція яйця після різного часу варіння
  • Крок 1: Залийте яйце холодною водою (це допоможе вам краще контролювати результат).
  • Крок 2: Доведіть воду до кипіння (на поверхні води мають з'явитися великі бульбашки).
  • Крок 3: Зніміть каструлю з конфорки та накрийте кришкою. Потім залиште яйце в накритій каструлі на 2-14 хвилин (залежно від того, наскільки воно має бути рідким або твердим).

Тепер у вас є точна відповідь на питання — як приготувати на сніданок саме те яйце, яке ви хочете!

Рецепт унікальної пасти

На Сардинії розсекретили рецепт приготування унікальної пасти філіндеу. Найскладніше — вручну розкачат пасту. Спочатку розім'яте тісто складають удвічі та розтягують, потім учетверо — і розтягують… В ідеалі має відбутися 8 розтягувань, після чого у вас буде 256 (!) найтонших ниток.

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