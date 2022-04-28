Паштет із квасолі та салат. Три прості й смачні страви від Клопотенка

Бобові надзвичайно корисні, але не всі вміють їх готувати, або не знають, з чим їх краще поєднувати.

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Бобові — дуже корисні. Фактично в кожній кухні світу є страви з квасолі, машу, сочевиці й інших. Варто пам'ятати, що на добу рекомендується отримувати 25-38 г клітковини, а в чашці відвареної квасолі міститься майже добова норма — 19 г. У квасолі міститься вдвічі більше білка, ніж у пшениці та рисі. Тож квасоля є чудовою альтернативою м'ясу, за що й улюблена вегетаріанцями.

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Важливо пам'ятати, що сочевицю не потрібно замочувати перед приготуванням, а ось квасолю варто замочити на кілька годин: в ідеалі на ніч. Квасоля ідеально поєднується з помідорами та солодкою цибулею. До неї підходять чебрець, базилік, коріандр, часник або часникова сіль, зіра, кінза, куркума, паприка та копчена паприка. Крім спецій смак квасолі можна урізноманітнити соусами: аджикою, песто та навіть соєвим соусом.

Паштет із квасолі та грибів

Ідеальний рецепт для тих, хто ще не вирішив, чи подобається йому квасоля. Євген Клопотенко рекомендує для паштету взяти саме білу квасолю. Адже вона має м'якший смак і ніжну структуру. Гриби краще брати свіжі, і краще лісові — адже вони куди ароматніші за інші. Але хоч у рецепті вказані опеньки, ви можете їх замінити будь-якими іншими до смаку.

Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Інгредієнти:

200 г відварених опеньків (або будь-яких інших грибів);

200 г вареної квасолі;

1 цибуля;

2-3 ст. л. соняшникової олії;

половина чайної ложки кмину;

2 зубчики часника;

багет або батон для подачі;

1-2 ст. л. соку лимона;

сіль і перець за смаком.

Попередньо відваріть квасолю. Відвар квасолі не виливайте відразу, ним можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Щоб квасоля швидше зварилася, її варто замочити у чистій воді на кілька годин. Дрібно нарізати білу цибулину та підсмажити протягом однієї хвилини, щоб вона стала м'якою. Роздавіть два зубчики часника та киньте до цибулі разом із відвареними грибами. Додайте 200 г вареної квасолі в гриби із цибулею. Додати кмин, сіль і перець. Перемішайте вміст сковороди та прогрійте все разом протягом 1-2 хвилин.

Пересипте квасолю з грибами в чашу блендера та додайте 1-2 ст. л. соку лимона для легкої кислинки та балансу смаку. Перебийте до бажаної консистенції: багато хто любить відчувати структуру продукту. Додайте в паштет олію, приблизно одну столову ложку, щоб пом'якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі. Подавати на багеті.

Салат із сочевицею і фетою

Плюс цього салату в тому, що в ньому є сочевиця — адже на відміну від інших бобових, її не потрібно замочувати перед приготуванням. Необхідну кількість потрібно просто залити водою та варити на повільному вогні. Час приготування залежить від сорту. Червона сочевиця вариться швидко, достатньо буквально 10-15 хвилин, але вона дуже розварюється, тому її часто використовують для приготування крем-супів, або паштетів. Зелена, коричнева та чорна сочевиця вариться до 20 хвилин і добре тримає форму, тому її сміливо можна використовувати для приготування різноманітних салатів.

Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Інгредієнти:

100 г руколи;

100 г сочевиці;

200-250 г сиру фета (або бринзи);

250 г томатів чері (або будь-яких інших помідорів);

Для заправки:

2-3 ст. л. оливкової олії;

1-2 ст. л. бальзамічного оцту.

Сочевицю помити та зварити на повільному вогні, але стежити, щоб вона не розварилася. Томати порізати, так само, як і фету, руколу розібрати на гілочки. Усі інгредієнти покласти в миску і заправити олією та бальзамічним оцтом, посолити та поперчити до смаку.

Гострий мексиканський суп із квасолею

Ідеальний суп для прохолодних вечорів. Перець чилі зігріє, а якщо здається, що йому не вистачає поживності, його можна зварити на курячому бульйоні.

Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Інгредієнти:

200 г червоної квасолі;

20 мл оливкової олії;

2 зубчики часника;

1 червона цибулина;

половинка перчика чилі;

300 г томатів пелаті (або свіжих томатів);

2 дрібки кмину;

1 зелений солодкий перець;

200 г кукурудзи замороженої, або свіжої;

1 пучок кінзи;

сік одного лайма;

сіль за смаком.

Квасолю замочіть на ніч у холодній воді. Воду злийте та промийте квасолю. У каструлю з товстим дном налийте оливкову олію та обсмажте подрібнені цибулю, часник і перець чилі протягом п'яти хвилин, постійно помішуючи. Додайте подрібнені томати, один літр води та кмин, доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні півгодини. Додайте кукурудзу, порізаний кубиками зелений перець, сіль за смаком і варіть протягом 5-7 хвилин. Зніміть з вогню та додайте подрібнену зелень кінзи та сік лайма.