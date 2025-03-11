Найсмачніша страва з сиру: рецепт запіканки без борошна

Така запіканка без борошна і манки виходить дуже ніжною.

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Сирна запіканка виходить дуже ніжною і зовсім не калорійною. Сир і сметану можна взяти нежирні, додати трохи цукру, а родзинки замінити свіжими або замороженими ягодами. Фокус розповість, як приготувати таку смачну запіканку.

Сирна запіканка без борошна з ягодами

Інгредієнти:

сир 2-5% — 350 г;

сметана 10% — 100 г;

цукор — 75 г;

три яйця;

ванільний цукор — 5 г;

будь-які ягоди на ваш смак — 300 г.

Якщо використовуєте заморожені ягоди, повністю розморозьте їх. Форму для запікання діаметром 22 см або квадратну розміром 20х20 см змастіть вершковим маслом.

Яйця розділіть на білки та жовтки. Змішайте сир, жовтки та сметану. Перемішайте блендером до однорідності. Можна протерти сир через сито. Додайте ванільний цукор.

Збийте білки до утворення великих бульбашок. Поступово додайте цукор і збийте в легку, м'яку піну. До глянцевих піків збивати не треба.

Перекладіть приблизно третину збитих білків у сирну масу й акуратно перемішайте. Додайте білки, що залишилися, і перемішайте, перевертаючи суміш знизу вгору.

Додайте в суміш ягоди, ще раз перемішайте і викладіть суміш у підготовлену форму. Поставте в духовку, розігріту до 160 градусів і запікайте 45-50 хвилин.

Вимкніть духовку, прочиніть дверцята і залиште запіканку остигати приблизно на годину. Після остудіть повністю і подавайте.

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