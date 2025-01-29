Смачні та ароматні: рецепт млинців із сиром
Під час подачі на стіл млинці можна полити сиропом або згущеним молоком.
Млинці з начинкою — ідеальний сніданок, але багато хто готує їх протягом дня або до приходу гостей. Своїм рецептом цієї страви поділилася і кулінарна блогерка Вікторія. Вона показала і розповіла, як приготувати млинці з солодкою сирною начинкою.
Млинці з сиром
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт;
- вершкове масло – 30 г;
- тепле молоко – 150 мл;
- тепла вода – 150 мл;
- цукор – 2 ст. л;
- дрібка солі.
Для начинки:
- сир (5-9%) – 350 г;
- цукор – 3 ст. л;
- яйця – 1 шт;
- ваніль.
Спосіб приготування:
Для млинців змішати всі інгредієнти і збити їх блендером або міксером до однорідності. Посмажити млинці на сухій добре прогрітій сковороді з обох боків по 1-2 хв до готовності.
Тепер робимо начинку. Сир, цукор, ваніль і яйце перебити блендером до однорідності.
Кожен млинець розрізати на чотири частини, викласти чайну ложку начинки і згорнути, як показано на відео.
Готові млинці викласти у форму для запікання і добре змастити розтопленим вершковим маслом. Духовку розігріти до 200 градусів і відправити млинці запікатися на 15-20 хв.
Під час подачі можна полити їх сиропом, сметаною або згущеним молоком.
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