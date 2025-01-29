Смачні та ароматні: рецепт млинців із сиром

Під час подачі на стіл млинці можна полити сиропом або згущеним молоком.

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Млинці з начинкою — ідеальний сніданок, але багато хто готує їх протягом дня або до приходу гостей. Своїм рецептом цієї страви поділилася і кулінарна блогерка Вікторія. Вона показала і розповіла, як приготувати млинці з солодкою сирною начинкою.

Млинці з сиром

Інгредієнти:

яйця – 2 шт;

вершкове масло – 30 г;

тепле молоко – 150 мл;

тепла вода – 150 мл;

цукор – 2 ст. л;

дрібка солі.

Для начинки:

сир (5-9%) – 350 г;

цукор – 3 ст. л;

яйця – 1 шт;

ваніль.

Спосіб приготування:

Для млинців змішати всі інгредієнти і збити їх блендером або міксером до однорідності. Посмажити млинці на сухій добре прогрітій сковороді з обох боків по 1-2 хв до готовності.

Тепер робимо начинку. Сир, цукор, ваніль і яйце перебити блендером до однорідності.

Кожен млинець розрізати на чотири частини, викласти чайну ложку начинки і згорнути, як показано на відео.

Готові млинці викласти у форму для запікання і добре змастити розтопленим вершковим маслом. Духовку розігріти до 200 градусів і відправити млинці запікатися на 15-20 хв.

Під час подачі можна полити їх сиропом, сметаною або згущеним молоком.

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