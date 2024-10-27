Млинці із запеченим гарбузом і волоськими горіхами: найкращий рецепт смачних млинців

Related video

Млинці з гарбузом і волоським горіхом — чудова ідея, щоб правильно почати день.

На сніданок ідеально підійдуть млинці з гарбузом і волоськими горіхами. І вони підійдуть і на вечерю. Використовувати можна будь-який гарбуз, але найкраще підійде баттернат, або мускатний гарбуз, у нього щільний соковитий і солодкий м'якуш. Рецептом поділилися на сайті Corina Ureche.

Млинці з гарбузом і волоськими горіхами

Інгредієнти:

2 яйця;

200 г борошна;

60 г цукру;

250 мл молока;

½ чайної ложки розпушувача;

дрібка солі;

50 г топленого вершкового масла;

250 г запеченого гарбуза;

4 столові ложки мелених волоських горіхів;

1/2 чайної ложки кориці.

Розріжте гарбуз навпіл, видаліть насіння та очистіть від шкірки. Запікайте в духовці, поки серцевина не стане м'якою. Дістаньте шматочки з духовки і дайте охолонути, потім ложкою вичерпайте серцевину. Подрібніть м'якоть блендером, або виделкою.

У великій мисці змішайте яйця з цукром і запечений гарбуз.

Додайте молоко і розтоплене масло.

Окремо змішайте борошно з сіллю, розпушувачем, потім змішайте з гарбузом, молоком і розтопленим маслом. Додайте корицю та мелені волоські горіхи. Тісто для млинців готове.

Млинці випікають на пательні, змащеній невеликою кількістю олії або трохи топленого вершкового масла (змащувати потрібно після кожного млинця). Ополоником виливайте тісто в пательню і перевертайте млинець на інший бік тільки тоді, коли на поверхні утворюються бульбашки.

Після випікання дайте млинцям охолонути, посипте цукром і подавайте. Подавати їх також можна з джемами, сиропами, фруктами або різними солодкими соусами. Ми подали їх просто так, з невеликою кількістю цукрової пудри зверху.

Читайте також:

Яблучні млинці: ідеальний рецепт до сніданку

Усього три інгредієнти: як приготувати економні млинці на сніданок

Млинці з кабачків на кефірі: рецепт смачної страви із сезонних овочів