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Їжа

Яблучні млинці: ідеальний рецепт до сніданку

Яблучні млинці, млинці з яблуками, млинці з яблуками рецепт
Фото: recepti.home/instagram | Яблучні млинці

Традиційно їх готують в Америці, але вони завоювали серця по всьому світу.

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Млинці та оладки — одна з найулюбленіших страв на сніданок. У США зазвичай готують панкейки, в Україні їх називають оладками. Ці млинці просто готуються і поєднують у собі ніжне тісто та м'які яблука всередині. Ми впевнені, що спробувавши їх, ви будете з нетерпінням чекати неділі, щоб приготувати сніданок для всієї родини або влаштувавши пізній сніданок із друзями. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Яблучний млинці

Інгредієнти:

  • борошно — 150 г;
  • рисове борошно — 50 г (за бажання, але можете взяти звичайне пшеничне);
  • масло топлене — 45 г;
  • цукор — 100 г;
  • яблука — 300 г;
  • молоко кімнатної температури — 100 г;
  • яйця кімнатної температури — 55 г;
  • розпушувач для тортів — 4 г;
  • лимонна цедра;
  • апельсинова цедра.

Щоб приготувати яблучні млинці, спочатку подбайте про яблука. Очистіть їх і розріжте на часточки, видаливши серцевину.

Половину яблука подрібніть у блендері разом із молоком. Яблуко, що залишилося, наріжте кубиками приблизно по 1 см і відкладіть убік, потім розтопіть вершкове масло і дайте йому охолонути.

Тим часом відокремте жовток від білка і збийте останній до стійких піків. Тепер вилийте яєчний жовток у миску і додайте цукор.

Також вливаємо молоко з яблуком і перемішуємо вінчиком. Всипте борошно. Також додаємо розпушувач і знову перемішуємо вінчиком.

Як тільки ви отримаєте однорідну суміш, додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте. Тепер додаємо яєчний білок і дуже акуратно перемішуємо знизу вгору. Потім додайте кубики яблук, які ви відклали раніше. Перемішуємо і додаємо натерту цедру цитрусових.

Тепер настав час готувати млинці. Нагрійте на вогні велику, щойно змащену олією антипригарну сковороду. Викладіть 2 столові ложки тіста на один бік, щоб сформувати перший млинець, потім так само сформуйте інші. Готуйте 2-3 хвилини, потім переверніть.

Продовжуйте готувати ще 2-3 хвилини і складайте на тарілку. Подавайте яблучні млинці з кленовим сиропом, або медом.

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