Яблучні млинці: ідеальний рецепт до сніданку

Традиційно їх готують в Америці, але вони завоювали серця по всьому світу.

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Млинці та оладки — одна з найулюбленіших страв на сніданок. У США зазвичай готують панкейки, в Україні їх називають оладками. Ці млинці просто готуються і поєднують у собі ніжне тісто та м'які яблука всередині. Ми впевнені, що спробувавши їх, ви будете з нетерпінням чекати неділі, щоб приготувати сніданок для всієї родини або влаштувавши пізній сніданок із друзями. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Яблучний млинці

Інгредієнти:

борошно — 150 г;

рисове борошно — 50 г (за бажання, але можете взяти звичайне пшеничне);

масло топлене — 45 г;

цукор — 100 г;

яблука — 300 г;

молоко кімнатної температури — 100 г;

яйця кімнатної температури — 55 г;

розпушувач для тортів — 4 г;

лимонна цедра;

апельсинова цедра.

Щоб приготувати яблучні млинці, спочатку подбайте про яблука. Очистіть їх і розріжте на часточки, видаливши серцевину.

Половину яблука подрібніть у блендері разом із молоком. Яблуко, що залишилося, наріжте кубиками приблизно по 1 см і відкладіть убік, потім розтопіть вершкове масло і дайте йому охолонути.

Тим часом відокремте жовток від білка і збийте останній до стійких піків. Тепер вилийте яєчний жовток у миску і додайте цукор.

Також вливаємо молоко з яблуком і перемішуємо вінчиком. Всипте борошно. Також додаємо розпушувач і знову перемішуємо вінчиком.

Як тільки ви отримаєте однорідну суміш, додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте. Тепер додаємо яєчний білок і дуже акуратно перемішуємо знизу вгору. Потім додайте кубики яблук, які ви відклали раніше. Перемішуємо і додаємо натерту цедру цитрусових.

Тепер настав час готувати млинці. Нагрійте на вогні велику, щойно змащену олією антипригарну сковороду. Викладіть 2 столові ложки тіста на один бік, щоб сформувати перший млинець, потім так само сформуйте інші. Готуйте 2-3 хвилини, потім переверніть.

Продовжуйте готувати ще 2-3 хвилини і складайте на тарілку. Подавайте яблучні млинці з кленовим сиропом, або медом.

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