Оладки з кабачків на сковороді: найпростіший рецепт

Такі оладки готуються всього пів години. І ви можете навіть зробити їх на сніданок.

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Якщо ви шукаєте, як приготувати оладки з кабачків на сковороді, то цей покроковий рецепт точно вам сподобається. Тим паче, що зараз сезон кабачків. Рецептом поділилися на сайті gipfel.

Оладки з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 0,5 кг;

два яйця;

борошно — 4 ст. л.;

дрібка солі;

чорний мелений перець;

зелень: кріп, петрушка;

рослинна олія;

Вимийте кабачки під проточною водою. Якщо кабачки молоді, шкірку можна не знімати. Зріжте кінці та натріть кабачки на великій тертці. Помістіть натерті кабачки в миску і злегка посоліть, щоб вони пустили сік. Залиште на 10 хвилин. Через 10 хвилин відіжміть кабачки, щоб видалити зайву рідину.

У миску з віджатими кабачками додайте яйця, борошно, сіль і чорний мелений перець, дрібно нарізану зелень. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідного стану. Тісто має бути густим.

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та додайте рослинну олію. За допомогою ложки викладайте тісто на сковороду, формуючи невеликі оладки. Смажте оладки з кабачків на сковороді 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Готові оладки викладайте на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії. Подавайте гарячими зі сметаною або будь-яким соусом на ваш смак.

Можна додати в тісто тертий сир або подрібнений часник.

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