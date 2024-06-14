Заготовки на зиму: рецепт кабачків для рулетиків

Взимку тільки залишиться дістати кабачки з банки, обваляти їх у борошні, а потім занурити у збите яйце з сіллю й обсмажити на олії.

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Кабачки — сезонний овоч, який активно використовується для приготування заготовок на зиму. І мова — не лише про салати чи кабачкову ікру. Пропонуємо вам зробити заготовку кабачків, з яких взимку можна буде робити рулети з будь-якою начинкою. Як їх зробити, розповіли в блозі "Консервація/Кулінарія".

Кабачки для рулетиків (на зиму)

Інгредієнти:

кабачки — 5 шт;

вода — 800 мл;

оцет 9%.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, за допомогою ножа для шинкування капусти нарізати їх тонкими слайсами вздовж.

У стерилізовані банки ємністю 0,5 літра укласти пластинки кабачка, згорнувши їх. Таким же чином укласти наступний ряд.

У кожну банку додати столову ложку оцту, залити окропом і накрити кришками.

У каструлю налити гарячої води, дно застелити рушником. Банки, накриті кришками, акуратно поставити на рушник. Вода не має бути вищою за "плічка" банок. Поставити каструлю на плиту, нагріти до кипіння води і стерилізувати кабачки 7 хвилин.

Після цього банки акуратно вийняти з каструлі, закатати кришки й укутати банки до повного охолодження.

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить чотири баночки по 0,5 літра.

Взимку достатньо буде відкрити баночку, вмочити кабачки в борошно, а потім у збите яйце з сіллю й обсмажити на олії.

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