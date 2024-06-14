Заготовки на зиму: рецепт кабачков для рулетиков

Зимой только останется достать кабачки из банки, обвалять их в муке, а затем окунуть во взбитое яйцо с солью и обжарить на растительном масле

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Кабачки – сезонный овощ, которій активно используется для приготовления заготовок на зиму. И речь – не только о салатах или кабачковой икре. Предлагаем вам сделать заготовку кабачков, из которых зимой можно будет делать рулеты с любой начинкой. Как из сделать, рассказали в блоге "Консервация/Кулинария".

Кабачки для рулетиков (на зиму)

Ингредиенты:

кабачки – 5 шт;

вода – 800 мл;

уксус 9%.

Способ приготовления:

Кабачки помыть, с помощью ножа для шинковки капусты нарезать их тонкими слайсами вдоль.

В стерилизованные банки емкостью 0,5 литра уложить пластинки кабачка, свернув их. Таким же образом уложить следующий ряд.

В каждую банку добавить столовую ложку уксуса, залить крутым кипятком и накрыть крышками.

В кастрюлю налить горячей воды, дно застелить полотенцем. Банки, накрытые крышками, аккуратно поставить на полотенце. Вода не должна быть выше "плечиков" банок. Поставить кастрюлю на плиту, нагреть до кипения воды и стерилизовать кабачки 7 минут.

После этого банки аккуратно вынуть из кастрюли, закатать крышки и укутать банки до полного остывания.

Из указанного количества ингредиентов получается четыре баночки по 0,5 литра.

Зимой достаточно будет открыть баночку, обмакнуть кабачки в муку, а затем во взбитое яйцо с солью и обжарить на растительном масле.

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