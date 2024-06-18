Кабачкова піца: рецепт смачної страви із сезонних овочів
Така піца виходить дуже легкою і ситною, а ще в неї просто приголомшливий аромат.
Страв із кабачків існує величезна кількість, тож зараз у сезон, коли кабачки зріють на городах і дачах, продовжуємо експериментувати з новими стравами, смаками та незвичайними поєднаннями. Пропонуємо вашій увазі рецепт кабачкової піци з блогу "Кулінарні рецепти". Поєднання форми та смаку не залишить нікого байдужими.
Кабачкова піца
Інгредієнти:
- кабачок або цукіні — 500-600 г;
- борошно — 100 г;
- яйця — 2 шт;
- сіль — 0,5 ч. л;
- перець — щіпка;
- орегано — 0,5 ч. л;
- панірувальні сухарі — 1-2 ст. л;
- томатний соус або кетчуп — 2-3 ст. л;
- печериці — 100 гр;
- помідор — 1 шт;
- червона цибулина — 0,5 шт;
- болгарський перець — 0,5 шт;
- сир моцарела — 100-150 г.
Приготування:
Натерти кабачок або цукіні на тертці та віджати зайву рідину. Додати яйця, спеції та просіяне борошно, ретельно перемішати.
Деко застелити пергаментом і посипати панірувальними сухарями. Викласти кабачкову масу і розрівняти, сформувати рівномірний корж. Випікати 15-20 хвилин у духовці за 200 градусів.
Дістати основу і змастити її томатним соусом. Духовку при цьому вимикати не потрібно. Посипати піцу частиною сиру і викласти начинку. Зверху знову посипати сиром і додати орегано. Відправити назад у духовку на 7-10 хвилин за тієї ж температури.
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