Кабачкова піца: рецепт смачної страви із сезонних овочів

Така піца виходить дуже легкою і ситною, а ще в неї просто приголомшливий аромат.

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Страв із кабачків існує величезна кількість, тож зараз у сезон, коли кабачки зріють на городах і дачах, продовжуємо експериментувати з новими стравами, смаками та незвичайними поєднаннями. Пропонуємо вашій увазі рецепт кабачкової піци з блогу "Кулінарні рецепти". Поєднання форми та смаку не залишить нікого байдужими.

Кабачкова піца

Інгредієнти:

кабачок або цукіні — 500-600 г;

борошно — 100 г;

яйця — 2 шт;

сіль — 0,5 ч. л;

перець — щіпка;

орегано — 0,5 ч. л;

панірувальні сухарі — 1-2 ст. л;

томатний соус або кетчуп — 2-3 ст. л;

печериці — 100 гр;

помідор — 1 шт;

червона цибулина — 0,5 шт;

болгарський перець — 0,5 шт;

сир моцарела — 100-150 г.

Приготування:

Натерти кабачок або цукіні на тертці та віджати зайву рідину. Додати яйця, спеції та просіяне борошно, ретельно перемішати.

Деко застелити пергаментом і посипати панірувальними сухарями. Викласти кабачкову масу і розрівняти, сформувати рівномірний корж. Випікати 15-20 хвилин у духовці за 200 градусів.

Дістати основу і змастити її томатним соусом. Духовку при цьому вимикати не потрібно. Посипати піцу частиною сиру і викласти начинку. Зверху знову посипати сиром і додати орегано. Відправити назад у духовку на 7-10 хвилин за тієї ж температури.

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