Кабачковая пицца: рецепт вкуснейшего блюда из сезонных овощей

Такая пицца получается очень легкой и сытной, а еще у нее просто потрясающий аромат.

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Блюд из кабачков существует огромное количество, поэтому сейчас в сезон, когда кабачки зреют на огородах и дачах, продолжаем экспериментировать с новыми блюдами, вкусами и необычными сочетаниями. Предлагаем вашему вниманию рецепт кабачковой пиццы из блога "Кулинарные рецепты". Сочетание формы и вкуса не оставит никого равнодушными.

Кабачковая пицца

Ингредиенты:

кабачок или цукини – 500-600 гр;

мука – 100 гр;

яйца – 2 шт;

соль – 0,5 ч. л;

перец – щепотка;

орегано – 0,5 ч. л;

панировочные сухари – 1-2 ст. л;

томатный соус или кетчуп – 2-3 ст. л;

шампиньоны – 100 гр;

помидор – 1 шт;

красная луковица – 0,5 шт;

болгарский перец – 0,5 шт;

сыр моцарелла – 100-150 гр.

Приготовление:

Натереть кабачок или цукини на терке и отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, специи и просеянную муку, тщательно перемешать.

Противень застелить пергаментом и посыпать панировочными сухарями. Выложить кабачковую массу и разровнять, сформировать равномерный корж. Выпекать 15-20 минут в духовке при 200 градусах.

Достать основу и смазать ее томатным соусом. Духовку при этом выключать не нужно. Посыпать пиццу частью сыра и выложить начинку. Сверху снова посыпать сыром и добавить орегано. Отправить обратно в духовку на 7-10 минут при той же температуре.

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