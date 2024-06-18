Кабачковая пицца: рецепт вкуснейшего блюда из сезонных овощей
Такая пицца получается очень легкой и сытной, а еще у нее просто потрясающий аромат.
Блюд из кабачков существует огромное количество, поэтому сейчас в сезон, когда кабачки зреют на огородах и дачах, продолжаем экспериментировать с новыми блюдами, вкусами и необычными сочетаниями. Предлагаем вашему вниманию рецепт кабачковой пиццы из блога "Кулинарные рецепты". Сочетание формы и вкуса не оставит никого равнодушными.
Кабачковая пицца
Ингредиенты:
- кабачок или цукини – 500-600 гр;
- мука – 100 гр;
- яйца – 2 шт;
- соль – 0,5 ч. л;
- перец – щепотка;
- орегано – 0,5 ч. л;
- панировочные сухари – 1-2 ст. л;
- томатный соус или кетчуп – 2-3 ст. л;
- шампиньоны – 100 гр;
- помидор – 1 шт;
- красная луковица – 0,5 шт;
- болгарский перец – 0,5 шт;
- сыр моцарелла – 100-150 гр.
Приготовление:
Натереть кабачок или цукини на терке и отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, специи и просеянную муку, тщательно перемешать.
Противень застелить пергаментом и посыпать панировочными сухарями. Выложить кабачковую массу и разровнять, сформировать равномерный корж. Выпекать 15-20 минут в духовке при 200 градусах.
Достать основу и смазать ее томатным соусом. Духовку при этом выключать не нужно. Посыпать пиццу частью сыра и выложить начинку. Сверху снова посыпать сыром и добавить орегано. Отправить обратно в духовку на 7-10 минут при той же температуре.
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