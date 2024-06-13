Идеальная закуска: рецепт кабачково-печеночного торта
Готовый торт лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался начинкой.
Поскольку сейчас – сезон кабачков, предлагаем вам приготовить очень вкусный торт из этого овоща с добавлением куриной печени по рецепту из блога "Приятного аппетита/Рецепты". Вкусное, легкое блюдо, которое, к тому же, хорошо утоляет голод, обязательно понравится вашим близким. Его можно готовить в качестве закуски на праздничный стол.
Кабачково-печеночный торт
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 гр;
- кабачки – 500 гр;
- яйца – 4 шт;
- манка – 4 ст. л;
- крахмал – 3 ст. л;
- мука – 1 ст. л;
- соль;
- майонез – 150 гр;
- лук средний – 2 шт;
- морковь среднего размера – 2 шт.
Способ приготовления:
Печенька измельчить блендером или пропустить через мясорубку, добавить яйца, натертый на терке кабачок, манку, крахмал, муку, перемешать и оставить постоять минимум час.
Выпекать лепешки на сковороде на среднем огне под крышкой примерно по 3 минуты с каждой стороны. Из указанного количества получится порядка семи лепешек диаметром 26 см.
Лук с морковью обжарить на растительном масле до мягкости. Перемазать лепешки майонезом и начинкой, формируя торт.
Читайте также:
Кабачки по-корейски: рецепт блюда для любителей острого
Летний вкус Неаполя: как приготовить кабачки на гарнир
Фаршированные кабачки: простой рецепт блюда из сезонных овощей