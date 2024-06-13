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Еда

Идеальная закуска: рецепт кабачково-печеночного торта

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Фото: Скрин видео

Готовый торт лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался начинкой.

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Поскольку сейчас – сезон кабачков, предлагаем вам приготовить очень вкусный торт из этого овоща с добавлением куриной печени по рецепту из блога "Приятного аппетита/Рецепты". Вкусное, легкое блюдо, которое, к тому же, хорошо утоляет голод, обязательно понравится вашим близким. Его можно готовить в качестве закуски на праздничный стол.

Кабачково-печеночный торт

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 гр;
  • кабачки – 500 гр;
  • яйца – 4 шт;
  • манка – 4 ст. л;
  • крахмал – 3 ст. л;
  • мука – 1 ст. л;
  • соль;
  • майонез – 150 гр;
  • лук средний – 2 шт;
  • морковь среднего размера – 2 шт.

Способ приготовления:

Печенька измельчить блендером или пропустить через мясорубку, добавить яйца, натертый на терке кабачок, манку, крахмал, муку, перемешать и оставить постоять минимум час.

Выпекать лепешки на сковороде на среднем огне под крышкой примерно по 3 минуты с каждой стороны. Из указанного количества получится порядка семи лепешек диаметром 26 см.

Лук с морковью обжарить на растительном масле до мягкости. Перемазать лепешки майонезом и начинкой, формируя торт.

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