Идеальная закуска: рецепт кабачково-печеночного торта

Готовый торт лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался начинкой.

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Поскольку сейчас – сезон кабачков, предлагаем вам приготовить очень вкусный торт из этого овоща с добавлением куриной печени по рецепту из блога "Приятного аппетита/Рецепты". Вкусное, легкое блюдо, которое, к тому же, хорошо утоляет голод, обязательно понравится вашим близким. Его можно готовить в качестве закуски на праздничный стол.

Кабачково-печеночный торт

Ингредиенты:

куриная печень – 500 гр;

кабачки – 500 гр;

яйца – 4 шт;

манка – 4 ст. л;

крахмал – 3 ст. л;

мука – 1 ст. л;

соль;

майонез – 150 гр;

лук средний – 2 шт;

морковь среднего размера – 2 шт.

Способ приготовления:

Печенька измельчить блендером или пропустить через мясорубку, добавить яйца, натертый на терке кабачок, манку, крахмал, муку, перемешать и оставить постоять минимум час.

Выпекать лепешки на сковороде на среднем огне под крышкой примерно по 3 минуты с каждой стороны. Из указанного количества получится порядка семи лепешек диаметром 26 см.

Лук с морковью обжарить на растительном масле до мягкости. Перемазать лепешки майонезом и начинкой, формируя торт.

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