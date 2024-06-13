Ідеальна закуска: рецепт кабачково-печінкового торта
Готовий торт краще потримати кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився начинкою.
Оскільки зараз — сезон кабачків, пропонуємо вам приготувати дуже смачний торт із цього овоча з додаванням курячої печінки за рецептом із блогу "Смачного/Рецепти". Смачна, легка страва, яка, до того ж, добре втамовує голод, обов'язково сподобається вашим близьким. Її можна готувати як закуску на святковий стіл.
Кабачково-печінковий торт
Інгредієнти:
- куряча печінка — 500 г;
- кабачки — 500 г;
- яйця — 4 шт;
- манка — 4 ст. л;
- крохмаль — 3 ст. л;
- борошно — 1 ст. л;
- сіль;
- майонез — 150 г;
- цибуля середня — 2 шт;
- морква середнього розміру — 2 шт.
Спосіб приготування:
Печиво подрібнити блендером або пропустити через м'ясорубку, додати яйця, натертий на тертці кабачок, манку, крохмаль, борошно, перемішати й залишити постояти щонайменше годину.
Випікати коржі на сковороді на середньому вогні під кришкою приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Із зазначеної кількості вийде близько семи коржів діаметром 26 см.
Цибулю з морквою обсмажити на олії до м'якості. Перемазати коржі майонезом і начинкою, формуючи торт.
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