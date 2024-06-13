Ідеальна закуска: рецепт кабачково-печінкового торта

Готовий торт краще потримати кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився начинкою.

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Оскільки зараз — сезон кабачків, пропонуємо вам приготувати дуже смачний торт із цього овоча з додаванням курячої печінки за рецептом із блогу "Смачного/Рецепти". Смачна, легка страва, яка, до того ж, добре втамовує голод, обов'язково сподобається вашим близьким. Її можна готувати як закуску на святковий стіл.

Кабачково-печінковий торт

Інгредієнти:

куряча печінка — 500 г;

кабачки — 500 г;

яйця — 4 шт;

манка — 4 ст. л;

крохмаль — 3 ст. л;

борошно — 1 ст. л;

сіль;

майонез — 150 г;

цибуля середня — 2 шт;

морква середнього розміру — 2 шт.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити блендером або пропустити через м'ясорубку, додати яйця, натертий на тертці кабачок, манку, крохмаль, борошно, перемішати й залишити постояти щонайменше годину.

Випікати коржі на сковороді на середньому вогні під кришкою приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Із зазначеної кількості вийде близько семи коржів діаметром 26 см.

Цибулю з морквою обсмажити на олії до м'якості. Перемазати коржі майонезом і начинкою, формуючи торт.

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