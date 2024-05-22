Фаршировані кабачки: простий рецепт страви із сезонних овочів

Настав сезон кабачків. І це саме час, щоб спробувати приготувати з них щось новеньке.

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Фаршировані кабачки — це ситна й апетитна друга страва, яка ідеально підходить для смачної та апетитної літньої вечері. Щоб приготувати фаршировані кабачки, просто розріжте їх уздовж, вишкребіть м'якоть і наповніть смачною начинкою на свій смак. Особливо смачно виходить із м'ясним фаршем.

Можна додати будь-які спеції, сир і зелень. Такі кабачки можна подавати, як гарячими, так і холодними.

Фаршировані кабачки

Інгредієнти

цукіні, або невеликі кабачки — 4 штуки;

фарш — 450 г;

тертий пармезан — 100 г;

одне яйце;

сіль, чорний перець, петрушка. оливкова олія, панірувальні сухарі.

Розріжте кабачки вздовж навпіл. Ложкою акуратно видаліть усю м'якоть. Посоліть і відкладіть убік. М'якоть кабачків крупно наріжте і покладіть у миску. Додайте фарш, панірувальні сухарі, пармезан, приправте сіллю, перцем і петрушкою. Добре змішайте всі інгредієнти. Наповніть кабачки м'ясною начинкою, добре її утрамбувавши. Покладіть кабачки на деко, застелене папером для випічки. Готуйте в розігрітій духовці за температури 190°C протягом 40 хвилин. Потім готуйте ще 5 хвилин у режимі гриль за температури 240°С. І подавайте до столу.

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