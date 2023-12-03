Як у магазині: кабачкова ікра в мультиварці

Час приготування цієї зимової заготовки всього 1 година 45 хвилин, а насолода всю зиму.

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Усі з дитинства пам'ятають кабачкову ікру в баночці, яку можна і ложкою їсти, і на хліб намазати, і як доповнення до гарніру до столу подати. А чи можливо заготовити таку саму вдома, щоб руку простягнув — і ось він, улюблений смак. Унікальним рецептом на своєму сайті ділиться відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Як пояснює Клопотенко, особливість кабачкової ікри — в її ніжній консистенції. Тобто важливо домогтися ідеальної однорідності, тому шеф-кухар рекомендує використовувати при дробленні тушкованих овочів потужний блендер.

"Наш рецепт кабачкової ікри прекрасний ще й тим, що вам навіть не доведеться стояти біля плити — будемо готувати в мультиварці. Завантажте овочі та займайтеся поки що своїми справами. Або приготуйте ще що-небудь смачненьке", — радить Клопотенко.

Кабачкова ікра

Інгредієнти на 1 літрову банку:

1 кг кабачків;

2 цибулини;

2 моркви;

1 ст. л. томатної пасти;

1 ч. л. цукру;

1 ст. л. оцту 9%;

4 ст. л. соняшникової олії;

1 щіпка меленого перцю;

3 зубчики часнику;

½ ч. л. солі.

Спочатку підготуємо всі продукти, овочі ретельно промиваємо під проточною водою.

Очищаємо цибулю, моркву та часник. Зверніть увагу, що якщо кабачки молоді, з тонкою шкіркою, то їх можна не чистити, а ось у зрілих слід не тільки зрізати шкірку, а ще й насіння видалити.

Нарізаємо овочі середніми кубиками, часник — дрібненькими.

Викладаємо нарізані овочі в чашу мультиварки та перемішуємо їх. Вливаємо соняшникову олію, додаємо мелений перець, сіль і томатну пасту.

Готувати слід протягом однієї години в режимі тушкування.

Потім дістаньте овочі в блендер і подрібніть їх якомога ретельніше. Знову поверніть овочі в мультиварку і готуйте в тому ж режимі ще 15 хвилин. За 5 хвилин до закінчення приготування влийте в ікру оцет.

Готову ікру розкладіть по стерилізованих банках і закупорте кришками. Однак не ставте одразу банки в холодне місце — вони мають охолонути за кімнатної температури.

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