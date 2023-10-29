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Їжа

Овочеве асорті "для олів'є": рецепт універсальної заготовки для салатів

заготівля для олів'є, огірки, горошок, заготовки на зиму
Фото: Домашня консервація

Така заготовка завжди буде під рукою та заощадить час на приготування олів'є й інших салатів зі схожими компонентами.

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Олів'є — салат, який найчастіше готують саме взимку, адже він асоціюється з новорічними святами. Серед його інгредієнтів є горошок, а багато господинь використовують і солоні огірки. У блозі "Домашня консервація" пропонують рецепт заготовки, яка допоможе запастися цими інгредієнтами та завжди мати їх під рукою.

Овочеве асорті "для олів'є"

Інгредієнти на літрову банку:

  • зелений горошок сухий;
  • огірки:
  • часник — 2-3 зубчики;
  • листя вишні та смородини — по кілька штук;
  • квітка кропу.

Для розсолу:

  • вода — 1 літр;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет (9%) — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Горошок відварити до потрібної м'якості. У літрову банку покласти кріп, 2-3 зубчики часнику, по кілька листочків чорної смородини та вишні. Набити банку огірками щільніше, але не доверху, потрібно залишити місце для горошку. Всипати горошок (виходить трохи менше стандартної банки з магазину). Залити банку окропом на 15-20 хвилин.

Далі готуємо розсіл: у воду всипати сіль, довести до кипіння. Вилити попередню воду з банки. У літрову банку з горошком і огірками додати цукор, оцет, залити приготованим розсолом і поставити стерилізуватися на п'ять хвилин із моменту закипання води в каструлі. Закатати банки кришками й укутати до охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати низькокалорійне олів'є.