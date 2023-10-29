Овочеве асорті "для олів'є": рецепт універсальної заготовки для салатів

Така заготовка завжди буде під рукою та заощадить час на приготування олів'є й інших салатів зі схожими компонентами.

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Олів'є — салат, який найчастіше готують саме взимку, адже він асоціюється з новорічними святами. Серед його інгредієнтів є горошок, а багато господинь використовують і солоні огірки. У блозі "Домашня консервація" пропонують рецепт заготовки, яка допоможе запастися цими інгредієнтами та завжди мати їх під рукою.

Овочеве асорті "для олів'є"

Інгредієнти на літрову банку:

зелений горошок сухий;

огірки:

часник — 2-3 зубчики;

листя вишні та смородини — по кілька штук;

квітка кропу.

Для розсолу:

вода — 1 літр;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет (9%) — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Горошок відварити до потрібної м'якості. У літрову банку покласти кріп, 2-3 зубчики часнику, по кілька листочків чорної смородини та вишні. Набити банку огірками щільніше, але не доверху, потрібно залишити місце для горошку. Всипати горошок (виходить трохи менше стандартної банки з магазину). Залити банку окропом на 15-20 хвилин.

Далі готуємо розсіл: у воду всипати сіль, довести до кипіння. Вилити попередню воду з банки. У літрову банку з горошком і огірками додати цукор, оцет, залити приготованим розсолом і поставити стерилізуватися на п'ять хвилин із моменту закипання води в каструлі. Закатати банки кришками й укутати до охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати низькокалорійне олів'є.