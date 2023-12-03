Как в магазине: кабачковая икра в мультиварке

Время приготовления этой зимней заготовки всего 1 час 45 минут, а наслаждение всю зиму.

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Все с детства помнят кабачковую икру в баночке, которую можно и ложкой есть, и на хлеб намазать, и как дополнение к гарниру к столу подать. А возможно ли заготовить такую же дома, чтобы руку протянул — и вот он, любимый вкус. Уникальным рецептом на своем сайте делится известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как объясняет Клопотенко, особенность кабачковой икры — в ее нежной консистенции. То есть важно добиться идеальной однородности, поэтому шеф-повар рекомендует использовать при дроблении тушеных овощей мощный блендер.

"Наш рецепт кабачковой икры прекрасен еще и тем, что вам даже не придется стоять у плиты — будем готовить в мультиварке. Загрузите овощи и занимайтесь пока своими делами. Или приготовьте еще что-нибудь вкусненькое", — советует Клопотенко.

Кабачковая икра

Ингредиенты на 1 литровую банку:

1 кг кабачков;

2 луковицы;

2 моркови;

1 ст. л. томатной пасты;

1 ч. л. сахара;

1 ст. л. уксуса 9%;

4 ст. л. подсолнечного масла;

1 щепотка молотого перца;

3 зубчика чеснока;

½ ч. л. соли.

Сначала подготовим все продукты, овощи тщательно промываем под проточной водой.

Очищаем лук, морковь и чеснок. Обратите внимание, что если кабачки молодые, с тонкой кожурой, то их можно не чистить, а вот в зрелых следует не только срезать шкурку, а еще и семена удалить.

Нарезаем овощи средними кубиками, чеснок — меленькими.

Выкладываем нарезанные овощи в чашу мультиварки и перемешиваем их. Вливаем подсолнечное масло, добавляем молотый перец, соль и томатную пасту.

Готовить следует в течение одного часа в режиме тушения.

Затем достаньте овощи в блендер и измельчите их как можно тщательнее. Снова верните овощи в мультиварку и готовьте в том же режиме еще 15 минут. За 5 минут до окончания приготовления влейте в икру уксус.

Готовую икру разложите по стерилизованным банкам и закупорьте крышками. Однако не ставьте сразу банки в холодное место — они должны остыть при комнатной температуре.

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