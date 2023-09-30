Лечо з кабачків: незвичайний рецепт улюбленої страви на зиму

Для лечо краще брати молоді кабачки. Якщо ж використовуєте більш зрілі овочі, видаліть жорстке насіння.

Related video

Кабачки в ці неймовірно теплі осінні дні продовжують дозрівати так само активно, як і влітку, а отже, питання з ними в багатьох господинь не закрите. Якщо ви вже наварили ікри, салатів та інших заготовок із цими овочами та не знаєте, чого б смачненького ще зробити, пропонуємо приготувати лечо з кабачків, рецептом якого поділилися в блозі "Домашня консервація". Незвичайний м'який смак і легка гостринка підкорять усіх, хто спробує цю страву.

Кабачкове лечо

Інгредієнти:

кабачки — 2 кг;

солодкий перець — 1 кг;

часник — 15 зубчиків;

рослинна олія — 0,5 склянки;

томатна паста — 400 гр;

чорний перець горошком — 5-6 шт.;

лавровий лист — 5-6 шт.;

оцет 9% — 1/2 склянки;

цукор — 2/3 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Овочі помити. Кабачки очистити від шкірки та насіння, якщо кабачки трохи перезрілі. Порізати їх кубиками. Солодкий перець помити, видалити насіння, нарізати соломкою.

Порізані овочі скласти в глибоку каструлю з товстим дном, додати сіль, цукор, олію, томатну пасту і 0,5 склянки води. Тушкувати 40 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Наприкінці варіння додати в лечо подрібнений часник, чорний перець, лавровий лист і влити оцет, знову все добре перемішати і прокип'ятити кілька хвилин.

Готове лечо гарячим розлити в стерилізовані банки, закатати, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати лечо потрібно в темному прохолодному місці.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму смачні баклажани в томаті, а також кетчуп із кабачків, у якого м'який і ніжний смак.