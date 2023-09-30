Лечо из кабачков: необычный рецепт любимого блюда на зиму
Для лечо лучше брать молодые кабачки. Если же используете более зрелые овощи, удалите жесткие семена.
Кабачки в эти невероятно теплые осенние дни продолжают созревать так же активно, как и летом, а значит, вопрос с ними у многих хозяек не закрыт. Если вы уже наварили икры, салатов и других закаток с этими овощами и не знаете, чего бы вкусненького еще сделать, предлагаем приготовить лечо из кабачков, рецептом которого поделились в блоге "Домашняя консервация". Необычный мягкий вкус и легкая остринка покорят всех, кто попробует это блюдо.
Кабачковое лечо
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг;
- сладкий перец – 1 кг;
- чеснок – 15 зубчиков;
- растительное масло – 0,5 стакана;
- томатная паста – 400 гр;
- черный перец горошком – 5-6 шт;
- лавровый лист – 5-6 шт;
- уксус 9% – 1/2 стакана;
- сахар – 2/3 ст;
- соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Овощи помыть. Кабачки очистить от кожуры и семян, если кабачки немного перезревшие. Порезать их кубиками. Сладкий перец помыть, удалить семена, нарезать соломкой.
Порезанные овощи сложить в глубокую кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, растительное масло, томатную пасту и 0,5 стакана воды. Тушить 40 минут после закипания, периодически помешивая. В конце варки добавить в лечо измельченный чеснок, черный перец, лавровый лист и влить уксус, снова все хорошо перемешать и прокипятить пару минут.
Готовое лечо горячим разлить в стерилизованные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Хранить лечо нужно в темном прохладном месте.
Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму вкусные баклажаны в томате, а также кетчуп из кабачков, у которого мягкий и нежный вкус.