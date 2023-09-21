Баклажаны в томате на зиму: простой рецепт заготовки впрок

Помидоры для этого салата можно взять слегка перезревшие, чтобы получить больше сока.

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Продолжая тему заготовки баклажанов на зиму, не можем пройти мимо рецепта баклажанов в томате, которым поделились авторы блога "Рецепты заготовок". Пикантное и острое блюдо с перцем и чесноком разнообразит зимний стол, став яркой добавкой к гарнирам или мясным блюдам. Баклажаны можно нарезать кусочками любой величины и формы, а остальные ингредиенты перемалываются через мясорубку или в блендере.

Баклажаны в томате

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

сладкий перец – 2 шт;

помидоры – 1,5 кг;

стручок острого перца;

чеснок – 0,5 головки;

сахар – 2/3 стакана;

соль – 1 ст. л. с горкой;

уксус 9% – 100 мл;

растительное масло – 100 мл.

Способ приготовления:

Все овощи помыть. Баклажаны для консервирования нарезать, Овощи предварительно можно очистить от кожуры, по желанию. Помидоры можно брать немного перезрелые. Перекрутить их на мясорубке в пюре вместе со сладким перцем и острым чесноком. Количество помидоров можно самостоятельно увеличить или убавить, в зависимости от желаемой густоты. В таком случае количество специй увеличивается.

В томатное пюре добавить растительное масло, сахар, соль, уксус. Все перемешать вместе с баклажанами, поставить на огонь, проварить после закипания примерно 15-20 минут, часто помешивая, чтобы не пригорело.

Готовый салат разложить в горячие стерилизованные банки и закатать крышками. Укутать банки с баклажанами на сутки, чтобы они остыли, а затем вынести в погреб или в подвал.

Ранее Фокус писал, как приготовить баклажаны со вкусом грибов.