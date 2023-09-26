Кетчуп з кабачків: незвичайний рецепт універсального соусу на зиму (відео)

Такий кетчуп ідеально підходить до м'яса та пасти, а також може стати готовою основою для м'ясних страв.

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Кабачки, як ми вже неодноразово говорили, — одні з найулюбленіших і найуніверсальніших овочів, оскільки вони смакують як у смаженому, тушкованому, вареному вигляді, так і чудово підходять для консервації, починаючи від кабачкової ікри і закінчуючи варенням. Однак мало хто знає, що цей овоч може стати ідеальною основою для кетчупу. Як приготувати цей смачний соус на зиму, розповіла кулінарна експертка, екс-суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Тетяна Литвинова. За її словами, такий кетчуп чудовий до м'яса, пасти, а також може стати основою для голубців або мітболів. Ще один плюс у тому, що він — набагато легший і дешевший у приготуванні, ніж звичайний кетчуп.

Кетчуп із кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 1,5 кг;

цибуля – 0,5 кг;

томатна паста – 0,5 кг;

перець чилі – 1 ч. л;

цукор – 2-3 ст. л;

оцет 9% – 70 г;

перець горошком – 10 г;

гвоздика – 5-6 шт;

лавровий лист – 5-6 шт;

сіль – 2 ст. л. (без гірки).

Спосіб приготування:

Кабачки помити, порізати. Цибулю почистити і теж порізати. Змішати цибулю і кабачки, посолити, залишити на 10 хвилин.

Лаврове листя, гвоздику і чорний перець покласти в марлю і зафіксувати зубочистками. Покласти цей мішечок до кабачків.

Варити все в глибокому посуді з товстим дном на максимальному вогні, поки рідина майже повністю не випарується, періодично помішуючи. Після цього спеції дістати, а кабачки перебити блендером до однорідності.

Додати перець чилі, цукор, томатну пасту, оцет до кабачків і проварити ще 10 хвилин.

Коли соус закипає, він дуже сильно бризкає, тому краще каструлю накрити кришкою або ситом, щоб бризки не забруднили кухню.

Гарячим розлити в чисті стерилізовані банки. Зберігати в прохолодному темному місці.

Раніше Фокус писав, як приготувати прості та смачні мариновані кабачки