Смачна заготівля на зиму: простий рецепт маринованих кабачків

Ці кабачки заготовляють в олії, і вони зберігають у собі весь смак літа.

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Кабачки в олії — це заготівля на зиму, яку дуже просто приготувати. За цим рецептом овочі виходять красивими та хрусткими. Кабачки в олії можна подавати як закуску до гарячої брускети або, як гарнір до сирних чи рибних страв. Вони прикрасять ваш стіл своїм яскраво-зеленим кольором і апетитним смаком. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Мариновані кабачки

Інгредієнти:

1 кг кабачків;

крупна сіль;

500 мл води;

300 мл оцту;

3 зубчики часнику;

4 перці чилі;

м'ята;

750 мл оливкової олії.

Вимийте й очистіть кабачки, наріжте їх соломкою. Покладіть їх у друшляк, посипте великою сіллю, зверху поставте вантаж (наприклад, каструлю з водою) і дайте постояти так кілька годин.

Таким чином із кабачків стече весь сік. Після промийте їх і добре відіжміть.

Поставте на вогонь велику каструлю з водою та оцтом і, коли вона почне закипати, додайте кабачки. Щойно вода знову закипить, злийте воду з кабачків.

Потім покладіть їх на чисту тканину, щоб вони висохли.

Очистіть часник і перець чилі, вимийте й обсушіть листя м'яти. Потім наріжте все на невеликі шматочки, а м'яту розберіть на листочки.

Почніть заповнювати стерилізовані банки, чергуючи шар кабачків із шаром приправ (часник, м'ята і перець чилі), поки банки не наповняться.

Добре притисніть увесь вміст, щоб усередині банки не утворювалися бульбашки повітря, потім повільно наповнюйте банки олією, поки кабачки повністю не покриються нею.

Закрийте банки кришками і зберігайте в темному і прохолодному місці.

Зачекайте хоча б тиждень, а краще місяць, перш ніж пробувати свої кабачки в олії. Після відкриття банки зберігайте її в холодильнику. Перевіряйте рівень олії: вона завжди має повністю покривати овочі. За необхідності доливайте олію в банку.

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