Смачна закуска: рецепт баклажанів по-корейськи

Приготовлені за цим рецептом баклажани виходять гострими та пікантними.

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Любителям баклажанів точно сподобається цей рецепт. Вони виходять дуже смачними, чудово доповнять будь-який гарнір і урізноманітнять ваше меню. Фокус розповість, як їх приготувати.

Такі баклажани відмінно зберігаються в холодильнику кілька днів, але зникають дуже швидко.

Баклажани по-корейськи

Інгредієнти:

баклажани — 2шт.

перець болгарський -3шт.

одна цибулина;

одна морквина;

часник — 3 зубчики;

цукор — 1 ч. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

оцет 9% — 2-3 ст. л.;

сіль — за смаком.

Баклажани помийте, відріжте плодоніжки та наріжте соломкою. Додайте трохи солі, перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб пішла зайва рідина.

А поки готуйте все інше. Наріжте болгарський перець соломкою, а цибулю півкільцями. Моркву натріть на тертці для корейської моркви, або поріжте соломкою.

Покладіть усі овочі в салатник. Розігрійте олію на сковороді, злийте з баклажанів рідину, що утворилася. Можете промити, але це необов'язково. Підсмажте баклажани на сковорідці та покладіть до решти овочів.

Додайте соєвий соус, оцет, цукор, спробуйте, якщо чогось не вистачає, додайте смаку. Додайте часник, пропущений через прес.

Перемішайте всі овочі та приберіть у холодильник настоятися і просочитися ароматами хоча б на кілька годин. Баклажани по-корейськи готові.

Якщо любите баклажани, спробуйте приготувати їх про запас. Замаринуйте баклажани цілком на зиму.