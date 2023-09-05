Смачна заготівля на зиму: рецепт маринованих баклажанів

Ті, хто люблять баклажани, точно оцінять цю просту страву.

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Якщо любите баклажани, спробуйте продовжити задоволення і заготовити їх на зиму. Дуже смачні баклажани можна приготувати різними способами і насолоджуватися ними всю зиму, але за цим простим рецептом вони готуються цілими і заготовлюються у великих банках. Також зручно, що цей спосіб, запропонований Фокусом, не передбачає стерилізації.

Приготовлені за цим рецептом соковиті та смачні баклажани тішитимуть вас у будь-яку пору року.

Мариновані цілком баклажани

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

часник — дві головки;

перець духмяний — 16 горошинок.

перець чорний — 12 горошинок;

лавровий лист — 8 шт;

вода — 1 літр;

оцет столовий 9% — 150 г;

сіль — 5 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Баклажани помийте під холодною водою, просушіть і відріжте плодоніжки. У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте трохи солі за смаком. Покладіть у киплячу воду баклажани та варіть 10 хвилин.

Після дістаньте і покладіть під вантаж (наприклад банку з водою), щоб стекла вся рідина. Банки стерилізуйте, кришки обдайте окропом.

На дно покладіть очищені зубчики часнику, запашний і чорний перець, а також лавровий лист. Щільно укладіть баклажани та приготуйте маринад.

Закип'ятіть воду, додайте сіль і цукор, влийте оцет, проваріть деякий час, перемішайте і залийте маринадом баклажани в банках.

Закрийте кришками, переверніть догори дном і дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному темному місці.

Якщо любите баклажани, спробуйте приготувати смачне соте з баклажанів на зиму.