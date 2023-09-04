Дуже смачна заготівля за простим рецептом: як приготувати соте з баклажанів на зиму

Для любителів баклажанів — цей рецепт справжня знахідка.

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Поки сезон баклажанів — варто насолоджуватися цим овочем і готувати з нього найрізноманітніші страви.

І заготовлювати на зиму, коли захочеться смачної овочевої закуски. Соте з баклажанів приготувати дуже просто. Рецепт опублікували в кулінарному блозі "Кухня навиворіт".

Соте з баклажанів на зиму

Інгредієнти:

баклажани — 1 кг;

помідори — 1 кг;

морква — 400 г;

болгарський перець — 400 г;

часник — 1 головка;

гострий перець — 1 шт;

рослинна олія — 200 мл;

оцет 9% — 3 ст. л;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 1 ст. л.

Підготуйте овочі. Баклажани помийте, обріжте хвостики. Наріжте великими шматочками.

Болгарський перець помийте, розріжте навпіл. Видаліть плодоніжку, перегородки та насіння. І наріжте великими шматочками.

Помідори помийте та подрібніть у блендері. Моркву помийте, очистіть і наріжте невеликими шматочками. Якщо морква дрібна, то краще нарізати кружечками або півкільцями.

Гострий перець подрібніть. Часник пропустіть через прес, або дрібно наріжте.

У великій каструлі розігрійте олію, додайте моркву та болгарський перець. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м'якими, це займе приблизно 15 хвилин.

Додайте в каструлю баклажани та пюре з помідорів. Перемішайте і накрийте кришкою. Тушкуйте на невеликому вогні до готовності баклажанів, приблизно 25 хвилин.

Коли баклажани будуть готові, додайте часник, гострий перець, сіль, цукор і оцет. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. Потім зніміть соте з плити.

Гаряче соте з баклажанів одразу ж розкладіть по заздалегідь простерилізованих банках і одразу ж герметично закрийте їх стерилізованими кришками.

Перевертаємо банки догори дном і накриваємо їх рушником. Витримуємо так до повного охолодження. Зберігайте соте з баклажанів у темному місці, можна за кімнатної температури.

Також ви можете приготувати смачний гострий соус на зиму.