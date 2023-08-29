Смачніше за звичайну аджику: рецепт гострого томатного соусу на зиму
Соус виходить дуже гострим і має яскравий смак.
Рецептів соусів на зиму на основі помідорів існує дуже багато. Найвідоміші з них, мабуть, — варена аджика і кетчуп. Однак є й інші не менш смачні соуси, приготувати які не видається складним, а за своїми якостями вони навіть кращі за вже згадану аджику. Рецептом одного з таких соусів поділилися в блозі "Домашня консервація". Його великий плюс у тому, що він не потребує варіння. Продукт виходить із дуже гострим пікантним смаком. За фактом це та сама аджика, але з більш яскравим смаком.
Соус на зиму без варіння
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- червоний болгарський перець – 1 кг;
- часник – 300-350 гр;
- гіркий перець – 200 гр;
- сіль – за смаком, приблизно – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Помідори і перець помити. Помідори залити на кілька хвилин окропом, після чого зняти з них шкірку.
Перець, солодкий і гіркий, очистити від насіння. Помідори й перці скласти в чашу блендера, додати попущений через прес часник, перетерти все в однорідну масу. Якщо продуктів більше, то тоді краще скористатися м'ясорубкою.
В отриману масу покласти сіль, перемішати і розкласти по сухих, заздалегідь простерилізованих банках. Закрити банки кришками і відправити в холодильник на добу. Зберігати в темному прохолодному місці.
Раніше Фокус писав, як приготувати соус сацебелі на зиму.