Сацебелі: як приготувати дивовижний грузинський соус на зиму

Такий соус ідеальний до відвареної, смаженої та запеченої птиці.

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Серпень — найпродуктивніша пора для заготовок на зиму. У достатку овочі, з яких можна приготувати масу смачних салатів, соусів, приправ, закрити цілими або замаринувати. Пропонуємо вам запастися на зиму неймовірно смачним соусом сацебелі, який зробить ще смачнішою смажену або відварену домашню птицю. Сацебелі прийшов до нас із Грузії. Це соус, приготований з горіхів (або без них), фруктів, томатів і паприки. Готувати його на зиму дуже просто, а виходить він ароматним, кисло-солодким, пряним і помірно гострим. Рецептом цього соусу поділилися в кулінарному блозі "Домашня консервація".

Соус сацебелі

Інгредієнти:

помідори — 1,5 кг;

гострий перець — 1 шт;

часник — 1 головка;

коріандр мелений — 1 ч. л;

уцхо-сунелі — 1/2 ч. л;

хмелі-сунелі -1/2 ч. л.

сіль, цукор — за смаком;

оцет 9% — 2-3 ч. л.

Спосіб приготування:

Помідори крупно нарізати і скласти у велику каструлю. Тушкувати овочі 30-40 хвилин до м'якості на невеликому вогні.

Помідори подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. За бажанням протерти масу крізь сито.

Томатну пасту перелити назад у каструлю. Варити її на невеликому вогні 20-30 хвилин, періодично помішуючи, до загустіння.

Гострий перець крупно порубати, часник очистити. Спеції з'єднати з часником, перцем і 3-4 столовими ложками томатної маси, подрібнити все блендером.

Додати в каструлю з томатами суміш спецій і часнику, приправити сіллю, перемішати.

Варити соус, помішуючи, 10-15 хвилин. Додати цукор і оцет, перемішати. Розлити гарячий соус по стерилізованих банках. Укутати до охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати аджику за рецептом Євгена Клопотенка.