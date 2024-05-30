Літній смак Неаполя: як приготувати кабачки на гарнір
Кабачки alla scapece — це простий і смачний гарнір, типовий для неаполітанської кухні. І це чудовий спосіб урізноманітнити своє меню.
Кабачки alla scapece готують з маслом і зеленню. Термін "scapece" походить від іспанського escabeche ("замочувати") і вказує на спосіб приготування, який використовувався вже за часів стародавніх римлян. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Кабачки, приготовані таким чином, пасують до будь-якої другої страви з риби або м'яса, але також чудові як закуска в поєднанні з грінками або скибочками свіжого хліба.
Кабачки в неаполітанському стилі
Інгредієнти;
- цукіні, або кабачки — 1 кг;
- білий винний оцет — 100 мл;
- оливкова олія — 50 мл;
- часник — два зубчики;
- соняшникова олія — 1 літр;
- м'ята — 4 гілочки.
Вимийте та обсушіть кабачки, обріжте кінчики. Починаємо нарізати їх кружальцями завтовшки близько 3 мм ножем або мандоліною. Тим часом нагрійте соняшникову олію в каструлі до температури 180 градусів.
Обсмажте кабачки по кілька штук на гарячій рослинній олії, поки вони не стануть золотистими. Обсушіть смажені кабачки на паперових рушниках і дайте їм охолонути.
Приготуйте заправку, змішавши подрібнений часник, подрібнену м'яту, білий оцет, оливкову олію і сіль. Добре перемішайте, Щоб пом'якшити кислотність оцту, ви можете закип'ятити воду й оцет, щоб отримати солодший і ніжніший кінцевий результат.
Заправте кабачки отриманою емульсією. Акуратно перемішайте, щоб не зламати кабачки. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодильнику мінімум на дві години. І ваш смачний гарнір готовий.
Щоб отримати страву з більш насиченим смаком, можна замаринувати кабачки щонайменше 24 години і насолодитися ними наступного дня.
Однак для легшого варіанту ви можете приготувати кабачки на грилі на гарячій плиті, а не смажити їх у фритюрі.
За бажанням можна додати улюблені ароматні трави: базилік, орегано, чебрець або петрушку.
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