Кабачкові сендвічі: рецепт легкої та поживної весняної страви
Під час подачі кабачкові сендвічі можна посипати дрібно порубаною зеленню.
Кабачкові сендвічі — дуже проста та смачна сезонна страва. Добре, що в кабачках зараз нестачі немає і їх вільно можна купити на ринку або в супермаркетах. Рекомендуємо приготувати цю легку та поживну страву, як розповіли в блозі "Кулінарні рецепти".
Кабачкові сендвічі
Інгредієнти:
- молоді кабачки — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2-3 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 50-70 г.
Для начинки:
- плавлені сирки — 2 шт.;
- невеликий помідор — 1 шт.;
- варене яйце — 1 шт.;
- часник — 3-4 зубчики;
- майонез, сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Кабачки нарізати кружечками завтовшки 1 сантиметр і посипати сіллю. Одне яйце зварити круто.
Кружечок кабачка обваляти в борошні, потім — у яйці, а потім — у панірувальних сухарях. Смажити на рослинній олії до золотистості.
Для начинки плавлені сирки та яйце натерти на тертці, а болгарський перець дрібно нашаткувати. З'єднати інгредієнти й додати вичавлений часник, майонез, сіль і перець.
Сформувати "сендвічі" з двох кабачків і начинки.
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