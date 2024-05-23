Кабачкові сендвічі: рецепт легкої та поживної весняної страви

Під час подачі кабачкові сендвічі можна посипати дрібно порубаною зеленню.

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Кабачкові сендвічі — дуже проста та смачна сезонна страва. Добре, що в кабачках зараз нестачі немає і їх вільно можна купити на ринку або в супермаркетах. Рекомендуємо приготувати цю легку та поживну страву, як розповіли в блозі "Кулінарні рецепти".

Кабачкові сендвічі

Інгредієнти:

молоді кабачки — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2-3 ст. л.;

панірувальні сухарі — 50-70 г.

Для начинки:

плавлені сирки — 2 шт.;

невеликий помідор — 1 шт.;

варене яйце — 1 шт.;

часник — 3-4 зубчики;

майонез, сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати кружечками завтовшки 1 сантиметр і посипати сіллю. Одне яйце зварити круто.

Кружечок кабачка обваляти в борошні, потім — у яйці, а потім — у панірувальних сухарях. Смажити на рослинній олії до золотистості.

Для начинки плавлені сирки та яйце натерти на тертці, а болгарський перець дрібно нашаткувати. З'єднати інгредієнти й додати вичавлений часник, майонез, сіль і перець.

Сформувати "сендвічі" з двох кабачків і начинки.

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