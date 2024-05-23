Гарний і як закуска, і на гарнір: рецепт пікантного пирога з кабачків на сковороді

Швидко і просто, смачно і недорого. Пікантний пиріг із кабачків — рецепт, який варто оцінити по достоїнству.

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Пиріг із кабачків, приготований на сковороді, ідеально вам підходить, якщо ви не хочете розігрівати духовку. І коли хочеться чогось нескладного, але водночас апетитного. Густе тісто, яке можна приготувати в одну мить, і тягуча начинка, в нашому разі це кабачки, і ваш пиріг на вечерю або сніданок готовий. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Він гарний як у гарячому, так і в теплому вигляді, ідеально підходить для швидкого обіду або як закуска. Також такий пиріг може стати дуже смачним гарніром до просто приготовленої м'ясної страви.

Пікантний пиріг із кабачків

Інгредієнти:

2 кабачки;

150 г борошна;

40 г тертого пармезану-реджано;

4 тонких скибочки сиру для сендвічів;

220 мл води;

свіжа м'ята, панірувальні сухарі, оливкова олія, сіль.

Щоб приготувати пікантний пиріг із кабачків на пательні, спочатку почистіть кабачки, вимийте їх і наріжте тонкими скибочками. У мисці змішайте борошно, тертий пармезан, 30 мл оливкової олії першого віджиму, воду, сіль і свіжомелений перець.

Перемішайте ручним вінчиком до отримання однорідного тіста. Додайте кабачки та подрібнену м'яту. Перемішайте так, щоб кабачки були повністю покриті тістом.

Перекладіть половину отриманої суміші в сковороду з антипригарним покриттям, попередньо змащену невеликою кількістю олії. Покладіть зверху 4 скибочки сиру і накрийте сумішшю кабачків, що залишилася. Посипте сухарями, збризніть олією і поставте на вогонь. Готуйте під кришкою на слабкому вогні загалом 25 хвилин, намагаючись перевернути пікантний пиріг, як якби ви робили омлет, у середині приготування.

Наприкінці приготування акуратно перекладіть пікантний кабачковий пиріг у формі на сервірувальну тарілку, дайте йому постояти кілька хвилин і потім подавайте.

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