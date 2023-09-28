Фаршировані кабачки: швидкий рецепт смачної страви

Зазвичай для цього рецепта використовують круглі кабачки, але також можна взяти й довгі, розрізавши їх на "барильця".

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Фаршировані кабачки — чудова літньо-осіння друга страва. У цьому випадку використовуються круглі кабачки (бочкові кабачки), які спочатку очищають від шкірки, а потім начиняють за бажанням м'ясом або овочами. Але можна використовувати і звичайні кабачки, розрізавши їх на "барильця". Смак від цього не зміниться.

Насправді це швидка і проста страва, яку можна приготувати про запас. І навіть заморозити. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.

Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

3 великих круглих кабачки (або 4 маленьких);

400 г не надто пісного яловичого фаршу;

50 г нарізаного копченого бекону;

1 велике яйце;

3 столові ложки пармезану + жменя;

свіжий базилік, дрібка солі.

Очистить заздалегідь вимиті кабачки та вискобліть м'якоть чайною ложкою, залишаючи денце.

Змішайте подрібнену м'якоть із фаршем, беконом, жменею базиліка, дрібкою солі та пармезаном.

Потім перемішайте руками, додайте яйце, і місіть руками до отримання м'якої суміші.

Нарешті, перекладіть вискоблені кабачки на деко, змащене олією, додайте м'ясну начинку за допомогою кондитерського мішка або чайної ложки, посипте пармезаном.

Накрийте алюмінієвою фольгою і запікайте в гарячій духовці за температури 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Зніміть алюмінієву фольгу, додайте на поверхню трохи олії та жменю пармезану. Запікайте ще 20 хвилин.

Їх можна зберігати в холодильнику в сирому вигляді 1 день; приготовані — кілька днів, а заморожені — поки не знадобиться їх приготувати.

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