Фаршированные кабачки: быстрый рецепт вкусного блюда

Обычно для этого рецепта используют круглые кабачки, но также можно взять и длинные, разрезав их на "бочонки".

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Фаршированные кабачки – восхитительное летнее-осеннее второе блюдо. В этом случае используются круглые кабачки (бочковые кабачки), которые сначала очищают от кожуры , а затем начиняют по желанию мясом или овощами. Но можно использовать и обычные кабачки, разрезав их на "бочонки". Вкус от этого не поменяется.

На самом деле, это быстрое и простое блюдо, которое можно приготовить впрок. И даже заморозить. Рецептом поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

3 больших круглых кабачка (или 4 маленьких);

400 г не слишком постного говяжьего фарша;

50 г нарезанного копченого бекона;

1 большое яйцо;

3 столовые ложки пармезана + горсть;

свежий базилик, щепотка соли.

Очистите предварительно вымытые кабачки и выскоблите мякоть чайной ложкой, оставляя донышко.

Смешайте измельченную мякоть с фаршем, беконом, горстью базилика, щепоткой соли и пармезаном.

Затем перемешайте руками, добавьте яйцо, и месите руками до получения мягкой смеси.

Наконец, переложите выскобленные кабачки на противень, смазанный маслом, добавьте мясную начинку с помощью кондитерского мешка или чайной ложки, посыпьте пармезаном.

Накройте алюминиевой фольгой и запекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов примерно 20–25 минут. Снимите алюминиевую фольгу, добавьте на поверхность немного масла и горсть пармезана. Запекайте еще 20 минут.

Их можно хранить в холодильнике в сыром виде 1 день; приготовленные – пару дней, а замороженные – пока не потребуется их приготовить.

Если любите кабачки, можете приготовить вкуснейшую запеканку из кабачков и цветной капусты.