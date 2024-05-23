Хорош и как закуска и на гарнир: рецепт пикантного пирога из кабачков на сковороде

Быстро и просто, вкусно и недорого. Пикантный пирог из кабачков — рецепт, который стоит оценить по достоинству.

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Пирог из кабачков, приготовленный на сковороде, идеально вам подходит, если вы не хотите разогревать духовку. И когда хочется чего-то несложного, но в то же время аппетитного. Густое тесто, которое можно приготовить в одно мгновение, и тягучая начинка, в нашем случае это кабачки и ваш пирог на ужин, или завтрак готов. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Он хорош как в горячем, так и в теплом виде, идеально подходит для быстрого обеда или в качестве закуски. Также такой пирог может стать очень вкусным гарниром к просто приготовленному мясному блюду.

Пикантный пирог из кабачков

Ингредиенты:

2 кабачка;

150 г муки;

40 г тертого пармезана-реджано;

4 тонких ломтика сыра для сэндвичей;

220 мл воды;

свежая мята, панировочные сухари, оливковое масло, соль.

Чтобы приготовить пикантный пирог из кабачков на сковороде, сначала очистите кабачки, вымойте их и нарежьте тонкими ломтиками. В миске смешайте муку, тертый пармезан, 30 мл оливкового масла первого отжима, воду, соль и свежемолотый перец.

Перемешайте ручным венчиком до получения однородного теста. Добавьте кабачки и измельченную мяту. Перемешайте так, чтобы кабачки были полностью покрыты тестом.

Переложите половину полученной смеси в сковороду с антипригарным покрытием, предварительно смазанную небольшим количеством масла. Положите сверху 4 ломтика сыра и накройте оставшейся смесью кабачков. Посыпьте сухарями, сбрызните маслом и поставьте на огонь. Готовьте под крышкой на слабом огне в общей сложности 25 минут, стараясь перевернуть пикантный пирог, как если бы вы делали омлет, в середине приготовления.

В конце приготовления аккуратно переложите пикантный кабачковый пирог в форме на сервировочную тарелку, дайте ему постоять несколько минут и затем подавайте.

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