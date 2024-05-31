Кабачки по-корейски: рецепт блюда для любителей острого
Кабачки, приготовленные таким способом, получаются очень ароматными и вкусными и идеально подойдут в качестве закуски.
Сезон кабачков не за горами, но купить этот овощ можно сейчас в любом супермаркете или на рынке. Он – один из самых универсальных сезонных продуктов, поскольку является ингредиентом многих вкусных блюд. Рекомендуем вам приготовить кабачки по-корейски по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян.
Кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт;
- морковь – 2 шт;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 2 ч. л;
- красный острый перец по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу;
- кориандр – 1 ч. л;
- уксус 9% – 1 ст. л;
- раскаленное растительное масло – 50 мл;
- кунжут (белый и черный) – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Морковь почистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Так же натереть кабачки. Чеснок пропустить через пресс. В глубокой миске смешать все ингредиенты, отправить в холодильник на пару часов.
Читайте также:
Фаршированные кабачки: простой рецепт блюда из сезонных овощей
Макароны с кабачковым кремом и беконом: как приготовить вкусное блюдо всего из 4 ингредиентов
Понравится даже детям: рецепт запеканки из кабачков и картофеля