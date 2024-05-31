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Еда

Кабачки по-корейски: рецепт блюда для любителей острого

кабачки по-корейски, сезонные рецепты
Фото: kristinazizian/instagram

Кабачки, приготовленные таким способом, получаются очень ароматными и вкусными и идеально подойдут в качестве закуски.

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Сезон кабачков не за горами, но купить этот овощ можно сейчас в любом супермаркете или на рынке. Он – один из самых универсальных сезонных продуктов, поскольку является ингредиентом многих вкусных блюд. Рекомендуем вам приготовить кабачки по-корейски по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян.

Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт;
  • морковь – 2 шт;
  • чеснок – 3-4 зубчика;
  • соль – 1 ч. л;
  • сахар – 2 ч. л;
  • красный острый перец по вкусу;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • кориандр – 1 ч. л;
  • уксус 9% – 1 ст. л;
  • раскаленное растительное масло – 50 мл;
  • кунжут (белый и черный) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Морковь почистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Так же натереть кабачки. Чеснок пропустить через пресс. В глубокой миске смешать все ингредиенты, отправить в холодильник на пару часов.

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