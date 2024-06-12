Шницели из кабачков: рецепт простой и вкусной закуски

По этому рецепту шницели получаются хрустящие снаружи и нежные внутри.

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Шницели можно приготовить не только из мяса, но и из кабачков. Это прекрасное блюдо для вегетарианцев. И оно прекрасно подойдет в качестве гарнира. Рецептом поделились на сайте Einfach Kochen.

Шницели из кабачков

Ингредиенты:

2 кабачка среднего размера;

2 яйца;

мука – 50 г;

панировочные сухари – 150 г;

соль, молотый черный перец, растительное масло.

Для йогуртового соуса:

йогурт — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец, свежая зелень (например, петрушка, чеснок, укроп).

Разрежьте кабачки поперек пополам, отрежьте кончики и разрежьте вдоль на ломтики толщиной не более 1 см. Теперь приправьте их солью и перцем. Взбейте яйца в миске со щепоткой соли и перца.

Тонко посыпьте ломтики кабачков мукой, обмакните их в яйцо, дайте им немного стечь, а затем покройте их панировочными сухарями и слегка прижмите. Выложите на тарелку до готовности к жарке.

Нагрейте сковороду с маслом, выложите на нее ломтики кабачков в панировке и обжарьте на среднем огне по 2-3 минуты с обеих сторон до золотистого цвета.

Выньте из сковороды и выложите на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир. Тем временем обжарьте оставшиеся шницели с достаточным количеством масла.

Для соуса из йогурта смешайте йогурт, майонез и лимонный сок в миске до получения однородной массы, приправьте солью и перцем. Травы вымойте, оборвите их от толстых стеблей, мелко нарежьте и перемешайте. Подавайте кабачковые шницели с соусом.

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