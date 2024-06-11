Готовимся к зиме: рецепт вкуснейших баклажанов по-грузински

Готовую закатку необходимо хранить в прохладном темном месте.

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Если вы уже задумываетесь о консервации и покупаете овощи на рынке для заготовок на зиму, рекомендуем вам записать себе в блокнот рецепт вкуснейших баклажанов по-грузински. Они разнообразят зимний стол и порадуют ароматом и вкусом. Рецептом этой вкусной заготовки поделились в блоге "Консервация*Кулинария".

Баклажаны по-грузински на зиму

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

помидоры – 600 гр;

болгарский перец – 600 гр;

чеснок – 3 головки;

горький перец – 1-3 шт;

масло – 100 мл;

уксус 9% – 70 мл;

сахар – 150 гр;

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны порезать кольцами толщиной примерно в 1 см. Добавить к ним 1 ст. л. соли, перемешать и оставить на час. Затем промыть под проточной холодной водой. Пропустить через мясорубку помидоры, болгарский перец, чеснок и горький перец. Количество острого перца лучше брать по своему вкусу.

Затем перелить получившуюся массу в кастрюлю, добавить туда масло, уксус, сахар. Хорошо размешать и поставить на огонь. Как только все закипит, отправить в кастрюлю баклажаны. Готовить примерно 30 минут. Баклажаны должны быть мягкими, но не разваливаться.

Расфасовать баклажаны в стерилизованные банки и закатать.

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