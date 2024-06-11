Готуємося до зими: рецепт смачних баклажанів по-грузинськи
Готову закатку необхідно зберігати в прохолодному темному місці.
Якщо ви вже замислюєтеся про консервацію і купуєте овочі на ринку для заготовок на зиму, рекомендуємо вам записати собі в блокнот рецепт смачних баклажанів по-грузинськи. Вони урізноманітнять зимовий стіл і потішать ароматом і смаком. Рецептом цієї смачної заготовки поділилися в блозі "Консервація*Кулінарія".
Баклажани по-грузинськи на зиму
Інгредієнти:
- баклажани — 2 кг;
- помідори — 600 г;
- болгарський перець — 600 г;
- часник — 3 головки;
- гіркий перець — 1-3 шт;
- олія — 100 мл;
- оцет 9% — 70 мл;
- цукор — 150 г;
- сіль — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Баклажани порізати кільцями завтовшки приблизно в 1 см. Додати до них 1 ст. л. солі, перемішати й залишити на годину. Потім промити під проточною холодною водою. Пропустити через м'ясорубку помідори, болгарський перець, часник і гіркий перець. Кількість гострого перцю краще брати на свій смак.
Потім перелити отриману масу в каструлю, додати туди олію, оцет, цукор. Добре розмішати і поставити на вогонь. Як тільки все закипить, відправити в каструлю баклажани. Готувати приблизно 30 хвилин. Баклажани мають бути м'якими, але не розвалюватися.
Розфасувати баклажани в стерилізовані банки і закатати.
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