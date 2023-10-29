Мочені баклажани: перевірений рецепт смачної страви (відео)

Такі баклажани можна зберігати в холодильнику, а під час подачі обов'язково полийте їх нерафінованою соняшниковою олією.

Related video

Мочені баклажани — страва, назву якої чули не всі, а пробували ще менше. Проте це дуже смачно, що пропонує перевірити експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич, поділившись рецептом, яким користувалася її бабуся з Херсонщини.

Мочені баклажани

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

морква — 1 кг;

часник — 2-3 головки;

пучок петрушки або найкраще листя кореневої селери;

кам'яна сіль — 2 ст. л. Можна взяти і морську, але тоді на 0,5-1 ст. ложки більше;

вода — 1 літр;

соняшникова олія нерафінована.

Спосіб приготування:

Баклажани запекти в духовці. Моркву відварити до готовності, натерти на тертці. Часник почистити, подрібнити і змішати з морквою. Запечені баклажани розрізати вздовж і нафарширувати морквяно-часниковою сумішшю, як показано на відео. Кожен баклажан обгорнути зеленню та щільно скласти в глибоку миску або каструлю, щоб овочі щільно прилягали одне до одного. Сіль розвести у воді й залити нею баклажани. Зверху покласти прес і притиснути каменем.

Залишити баклажани на кухні. Через 2-3 дні перевірити їх на смак, він повинен мати яскраво виражені нотки квашення. Часу може знадобитися й більше, щоб баклажани добре проквасилися.

Готові баклажани зберігати в холодильнику без розсолу. Під час подачі обов'язково полити ароматною соняшниковою олією.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із хрусткими баклажанами.