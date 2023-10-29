Моченые баклажаны: проверенный рецепт вкусного блюда (видео)

Такие баклажаны можно хранить в холодильнике, а при подаче обязательно полейте их нерафинированным подсолнечным маслом.

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Моченые баклажаны – блюдо, название которого слышали не все, а пробовали еще меньше. Однако это очень вкусно, что предлагает проверить эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич, поделившись рецептом, которым пользовалась ее бабушка из Херсонщины.

Моченые баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

морковь – 1 кг;

чеснок – 2-3 головки;

пучок петрушки или лучшие листья корневого сельдерея;

каменная соль – 2 ст. л. Можно взять и морскую, но тогда на на 0,5-1 ст.ложки больше;

вода – 1 литр;

подсолнечное масло нерафинированное.

Способ приготовления:

Баклажаны запечь в духовке. Морковь отварить до готовности, натереть на терке. Чеснок почистить, измельчить и смешать с морковью. Запеченные баклажаны разрезать вдоль и нафаршировать морковно-чесночной смесью, как показано на видео. Каждый баклажан обернуть зеленью и плотно сложить в глубокую миску или кастрюлю, чтобы овощи плотно прилегали друг к другу. Соль развести в воде и залить ею баклажаны. Сверху положить пресс и прижать камнем.

Оставить баклажаны на кухне. Через 2-3 дня проверить их на вкус, он должен иметь ярко выраженные нотки квашения. Времени может понадобиться и больше, чтобы баклажаны хорошо проквасились.

Готовые баклажаны хранить в холодильнике без рассола. При подаче обязательно полить ароматным подсолнечным маслом.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с хрустящими баклажанами.