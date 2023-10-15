Баклажани в майонезі зі смаком грибів: рецепт найкращої закуски на зиму
Такі баклажани стануть хітом на будь-якому святковому столі.
У нашій рубриці ми публікували чимало рецептів заготівлі баклажанів на зиму, причому найрізноманітнішими способами: мариновані, смажені, в салатах і у вигляді ікри. Сьогодні хочемо запропонувати ще один спосіб заготівлі на зиму цього овоча — у майонезі. Як зробити баклажани в майонезі, смак яких нагадує гриби, розповіли в блозі "Домашня консервація". Рекомендуємо приготувати та оцінити неймовірний смак цієї страви.
Баклажани в майонезі зі смаком грибів
Інгредієнти:
- баклажани – 5 кг;
- майонез (будь-який) – 800 г;
- грибна приправа – 1 упаковка;
- цибуля – 1,5 кг;
- соняшникова олія – для смаження.
Спосіб приготування
Баклажани помити, почистити, нарізати кубиками, прокип'ятити у воді п'ять хвилин. Ні воду, ні баклажани солити не треба, цілком вистачить приправи.
Після варіння баклажани відтиснути, щоб пішла зайва вода, і обсмажити їх на соняшниковій олії.
Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, обсмажити окремо.
У глибокому посуді змішати смажені баклажани зі смаженою цибулею, додати майонез і приправу. Розкласти в чисті стерилізовані банки.
Дно каструлі застелити рушником, налити воду, щоб закривала банки по плічка. Стерилізувати півлітрові банки з баклажанами 30 хвилин, після чого закатати кришками й укутати до повного охолодження.
Попри те, що приготування таких баклажанів займає чимало часу, результат і смак того варті.
Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани по-грузинськи.