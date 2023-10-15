Баклажани в майонезі зі смаком грибів: рецепт найкращої закуски на зиму

Такі баклажани стануть хітом на будь-якому святковому столі.

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У нашій рубриці ми публікували чимало рецептів заготівлі баклажанів на зиму, причому найрізноманітнішими способами: мариновані, смажені, в салатах і у вигляді ікри. Сьогодні хочемо запропонувати ще один спосіб заготівлі на зиму цього овоча — у майонезі. Як зробити баклажани в майонезі, смак яких нагадує гриби, розповіли в блозі "Домашня консервація". Рекомендуємо приготувати та оцінити неймовірний смак цієї страви.

Баклажани в майонезі зі смаком грибів

Інгредієнти:

баклажани – 5 кг;

майонез (будь-який) – 800 г;

грибна приправа – 1 упаковка;

цибуля – 1,5 кг;

соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування

Баклажани помити, почистити, нарізати кубиками, прокип'ятити у воді п'ять хвилин. Ні воду, ні баклажани солити не треба, цілком вистачить приправи.

Після варіння баклажани відтиснути, щоб пішла зайва вода, і обсмажити їх на соняшниковій олії.

Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, обсмажити окремо.

У глибокому посуді змішати смажені баклажани зі смаженою цибулею, додати майонез і приправу. Розкласти в чисті стерилізовані банки.

Дно каструлі застелити рушником, налити воду, щоб закривала банки по плічка. Стерилізувати півлітрові банки з баклажанами 30 хвилин, після чого закатати кришками й укутати до повного охолодження.

Попри те, що приготування таких баклажанів займає чимало часу, результат і смак того варті.

Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани по-грузинськи.