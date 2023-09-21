Баклажани по-грузинськи на зиму: рецепт закуски для тих, хто любить яскравий смак
Ця страва має гострий смак, тому стане чудовою закускою на святковому столі.
Баклажани взимку смачні в будь-якому вигляді — мариновані, фаршировані, солоні. Вони чудово підійдуть як добавка до обіду або вечері, так і як окрема закуска на святковий стіл. Пропонуємо вам ще один цікавий рецепт баклажанів на зиму — по-грузинськи. Вони виходять злегка гострими і дуже смачними. Як їх приготувати якнайкраще, розповіли в блозі "Рецепти заготовок".
Баклажани по-грузинськи
Інгредієнти:
- баклажани — 2 кг;
- помідори — 1 кг;
- солодкий перець ратунда — 6 шт;
- гострий перець — 2-3 шт;
- часник — 2 головки;
- зелень — великий пучок (петрушка, кріп, базилік, кінза);
- соняшникова олія для смаження — 0,5 склянки;
- сіль — 1 ст. л;
- цукор — 2 ст. л;
- оцет 9% — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Баклажани помити, очистити від шкірки, порізати кружальцями або півкільцями, якщо овочі великі, товщиною 1-1,5 см. Скласти їх у миску, залити підсоленою водою на кілька годин, щоб за цей час із них вийшла гіркота.
Поки баклажани відстоюються, помідори помити, перець і часник почистити, пропустити через м'ясорубку й отриману масу поставити на середній вогонь. Додати рубану зелень, сіль і цукор. Нехай маса прокипить 10-15 хвилин, після чого влити в каструлю оцет.
З баклажанів злити воду, вичавити їх, щоб пішла зайва вода, а потім підсмажити з обох боків на олії.
У чисті стерилізовані банки шарами викласти баклажани і соус, щоб він покрив кожен шматочок. Накрити кришками і стерилізувати 20-30 хвилин, після чого банки закатати, перевернути й укутати до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані баклажани цілими.