Картофельные оладьи с творогом: рецепт вкусного немецкого блюда

Деруны, или что-то на них похожее, готовят по всей Европе. И сегодня мы попробуем рецепт из Германии.

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Хрустящие деруны с творогом, тертой морковью и луком – это традиционное немецкое блюдо. И если вам нравятся деруны, но хочется попробовать что-то новое, то этот рецепт для вас. Пошаговым способом приготовления поделились на сайте Einfach Kochen.

Немецкие деруны с творогом

Ингредиенты:

картофель — 500г;

2 морковки;

одна луковица;

нежирный творог — 250 г;

2 яйца;

манка – 60 г;

соль, перец, масло для жарки.

Сначала очистите, вымойте и натрите на крупной терке картофель и морковь. Хорошо отожмите кухонным полотенцем. Лук очистите, нарежьте мелко или натрите на крупной терке. Смешайте лук, картофель и морковь с отжатым творогом и яйцами. Вмешайте манную крупу. Приправьте солью и перцем.

Нагрейте немного масла в одной или двух больших сковородах с антипригарным покрытием. Вылейте 1–2 столовые ложки картофельного теста, сформируйте более толстые блинчики и выпекайте в горячем масле около 2 минут. Переверните деруны и подрумяньте с другой стороны. Продолжайте так, пока тесто не закончится. Подавайте со сметаной, или несладким йогуртом.

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