Картофельные оладьи с творогом: рецепт вкусного немецкого блюда
Деруны, или что-то на них похожее, готовят по всей Европе. И сегодня мы попробуем рецепт из Германии.
Хрустящие деруны с творогом, тертой морковью и луком – это традиционное немецкое блюдо. И если вам нравятся деруны, но хочется попробовать что-то новое, то этот рецепт для вас. Пошаговым способом приготовления поделились на сайте Einfach Kochen.
Немецкие деруны с творогом
Ингредиенты:
- картофель — 500г;
- 2 морковки;
- одна луковица;
- нежирный творог — 250 г;
- 2 яйца;
- манка – 60 г;
- соль, перец, масло для жарки.
Сначала очистите, вымойте и натрите на крупной терке картофель и морковь. Хорошо отожмите кухонным полотенцем. Лук очистите, нарежьте мелко или натрите на крупной терке. Смешайте лук, картофель и морковь с отжатым творогом и яйцами. Вмешайте манную крупу. Приправьте солью и перцем.
Нагрейте немного масла в одной или двух больших сковородах с антипригарным покрытием. Вылейте 1–2 столовые ложки картофельного теста, сформируйте более толстые блинчики и выпекайте в горячем масле около 2 минут. Переверните деруны и подрумяньте с другой стороны. Продолжайте так, пока тесто не закончится. Подавайте со сметаной, или несладким йогуртом.
Читайте также:
Деруны по-гуцульски: рецепт вкусного украинского блюда
Деруны, но не совсем: как приготовить оладьи из тыквы
Это вам не деруны! Готовим ирландские боксти: простой классический рецепт