Картопляні оладки із сиром: рецепт смачної німецької страви

Деруни або щось на них схоже, готують по всій Європі. І сьогодні ми спробуємо рецепт із Німеччини.

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Хрусткі деруни з кисломолочним сиром, тертою морквою та цибулею — це традиційна німецька страва. І якщо вам подобаються деруни, але хочеться спробувати щось нове, то цей рецепт для вас. Покроковим способом приготування поділилися на сайті Einfach Kochen.

Німецькі деруни з сиром

Інгредієнти:

картопля — 500г;

2 морквини;

одна цибулина;

нежирний сир — 250 г;

2 яйця;

манка — 60 г;

сіль, перець, олія для смаження.

Спочатку очистіть, вимийте і натріть на крупній тертці картоплю та моркву. Добре відіжміть кухонним рушником. Цибулю очистіть, наріжте дрібно або натріть на крупній тертці. Змішайте цибулю, картоплю і моркву з віджатим сиром і яйцями. Вмішайте манну крупу. Приправте сіллю та перцем.

Нагрійте трохи олії в одній або двох великих сковородах з антипригарним покриттям. Вилийте 1-2 столові ложки картопляного тіста, сформуйте товстіші млинці та випікайте в гарячій олії близько 2 хвилин. Переверніть деруни і підрум'яньте з іншого боку. Продовжуйте так, поки тісто не закінчиться. Подавайте зі сметаною, або несолодким йогуртом.

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