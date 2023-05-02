Це вам не деруни! Готуємо ірландські боксті: простий класичний рецепт

Якщо не вмієш готувати боксті, то навряд чи зможеш завоювати чоловіка, кажуть в Ірландії.

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Ви не чули що таке боксті? Не біда. Це родичі дерунів родом з Ірландії. Боксті готуються із суміші тертої картоплі з додаванням пюре, борошна, яйця та молока. Вони смажаться на сковороді до золотистої скоринки та подаються з різними начинками чи соусами. Боксті готують на свято святого Патріка, хоч із задоволенням їдять і у звичайні дні.

Ірландські боксті

Інгредієнти:

450 грамів картоплі;

1 цибуля, дрібно нарізана;

120 грамів борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

1 чайна ложка солі;

1 великий шмат вершкового масла, розтоплений;

120 мілілітрів молока.

Відкладіть половину картоплин у бік на потім. Почистіть і наріжте картоплю, що залишилася, на великі шматки; покладіть у каструлю. Залийте холодною водою та доведіть до кипіння на середньо-високому вогні. Зменшіть вогонь до низького і варіть 15-20 хвилин або до м'якості.

Злийте і покладіть у велику миску. Розімніть картоплю до стану пюре і відкладіть миску убік.

Тепер почистіть і натріть картоплю, що залишилася, на великій тертці. Додайте її до розім'ятої картоплі.

Додайте цибулю, борошно, розпушувач, сіль; добре перемішайте. Додайте молоко та яйце, щоб сформувати тісто.

На сковороді розігрійте масло на середньому вогні. Викладайте тісто ложкою на масло.

Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку.

Вийміть боксті зі сковороди та подавайте гарячими разом із різними соусами.

До речі, найкраще до боксті підійде старомодна юшка з квасолею і беконом.