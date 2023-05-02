Это вам не деруны! Готовим ирландские боксти: простой классический рецепт

Если не умеешь готовить боксти, то вряд ли сможешь завоевать мужчину, говорят в Ирландии.

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Не слышали что такое боксти? Не беда. Это родственники дерунов родом из Ирландии. Боксти готовятся из смеси тертого картофеля с добавлением пюре, муки, яйца и молока. Они жарятся на сковороде до золотистой корочки и подаются с разными начинками или соусами. Боксти готовят на праздник святого Патрика, хотя с удовольствием едят и в обычные дни.

Ирландские боксти

Ингредиенты:

450 грамм картофеля;

1 лук, мелко нарезанный;

120 грамм муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка соли;

1 большой кусок сливочного масла, растопленный;

120 миллилитров молока.

Отложите половину картофелин в сторону на потом. Почистите и нарежьте оставшийся картофель на большие куски; положите в кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите до кипения на средне-высоком огне. Уменьшите огонь до низкого и варите 15-20 минут, или до мягкости.

Слейте и положите в большую миску. Разомните картофель до состояния пюре и отложите миску в сторону.

Теперь почистите и натрите оставшийся картофель на крупной терке. Добавьте его к размятому картофелю.

Добавьте лук, муку, разрыхлитель, соль; хорошо перемешайте. Добавьте молоко и яйцо, чтобы сформировать тесто.

На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой на горячее масло.

Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны.

Выньте боксти из сковороды и подавайте горячими вместе с различными соусами.

Кстати, лучше всего боксти подойдет старомодная похлебка с фасолью и беконом.