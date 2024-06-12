Шніцелі з кабачків: рецепт простої та смачної закуски

За цим рецептом шніцелі виходять хрусткі зовні та ніжні всередині.

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Шніцелі можна приготувати не тільки з м'яса, а й із кабачків. Це прекрасна страва для вегетаріанців. І вона чудово підійде як гарнір. Рецептом поділилися на сайті Einfach Kochen.

Шніцелі з кабачків

Інгредієнти:

2 кабачки середнього розміру;

2 яйця;

борошно — 50 г;

панірувальні сухарі — 150 г;

сіль, мелений чорний перець, рослинна олія.

Для йогуртового соусу:

йогурт — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль, перець, свіжа зелень (наприклад, петрушка, часник, кріп).

Розріжте кабачки впоперек навпіл, відріжте кінчики і розріжте уздовж на скибочки завтовшки не більше 1 см. Тепер приправте їх сіллю та перцем. Збийте яйця в мисці з дрібкою солі та перцю.

Тонко посипте скибочки кабачків борошном, вмочіть їх у яйце, дайте їм трохи стекти, а потім покрийте їх панірувальними сухарями і злегка притисніть. Викладіть на тарілку до готовності до смаження.

Нагрійте пательню з олією, викладіть на неї скибочки кабачків у паніровці й обсмажте на середньому вогні по 2-3 хвилини з обох боків до золотистого кольору.

Вийміть зі сковороди та викладіть на паперовий рушник, щоб увібрати зайвий жир. Тим часом обсмажте шніцелі, що залишилися, з достатньою кількістю олії.

Для соусу з йогурту змішайте йогурт, майонез і лимонний сік у мисці до отримання однорідної маси, приправте сіллю і перцем. Трави вимийте, обірвіть їх від товстих стебел, дрібно наріжте і перемішайте. Подавайте кабачкові шніцелі із соусом.

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