Млинці з молодою капустою: рецепт смачної сезонної страви

Легкі для шлунка, такі млинці добре втамовують голод.

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Продовжуючи тему сезонних рецептів, не можемо не нагадати, що зараз — пора не тільки молодих кабачків, а й молодої капусти. Її активно використовують для овочевих салатів, а ми рекомендуємо приготувати смачні млинці з нею за рецептом із блогу "Кулінарна книга". Легкі та ситні вони стануть ідеальним рішенням на вечерю зі сметаною або сметанно-часниковим соусом.

Млинці з молодою капустою

Інгредієнти:

Для млинців:

яйця — 2 шт;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

молоко — 500 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л;

олія рослинна — 3 ст. л.

Для начинки:

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

молода капуста — 1 головка;

сіль, перець — за смаком;

улюблена приправа — за смаком;

кріп — за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Яйце збити вінчиком із сіллю та цукром, влити половину молока. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, вимішати до зникнення грудочок.

Влити в тісто молоко, що залишилося, та олію. Смажити тоненькі млинці на сухій сковороді.

На рослинній олії підсмажити порізану дрібними кубиками цибулю і натерту на тертці моркву. Капусту дрібно нарізати, посолити і пом'яти руками, щоб вона пустила сік. Додати капусту до овочів на сковорідці, додати спеції та тушкувати до готовності.

Загорнути готову капусту в млинці, підсмажити перед подачею з обох боків до рум'яної скоринки.

Подавати, як уже йшлося вище, зі сметаною або соусом.

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