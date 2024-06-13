Млинці з молодою капустою: рецепт смачної сезонної страви
Легкі для шлунка, такі млинці добре втамовують голод.
Продовжуючи тему сезонних рецептів, не можемо не нагадати, що зараз — пора не тільки молодих кабачків, а й молодої капусти. Її активно використовують для овочевих салатів, а ми рекомендуємо приготувати смачні млинці з нею за рецептом із блогу "Кулінарна книга". Легкі та ситні вони стануть ідеальним рішенням на вечерю зі сметаною або сметанно-часниковим соусом.
Млинці з молодою капустою
Інгредієнти:
Для млинців:
- яйця — 2 шт;
- сіль — 1 ч. л;
- цукор — 1 ч. л;
- молоко — 500 мл;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- олія рослинна — 3 ст. л.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- молода капуста — 1 головка;
- сіль, перець — за смаком;
- улюблена приправа — за смаком;
- кріп — за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
Яйце збити вінчиком із сіллю та цукром, влити половину молока. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, вимішати до зникнення грудочок.
Влити в тісто молоко, що залишилося, та олію. Смажити тоненькі млинці на сухій сковороді.
На рослинній олії підсмажити порізану дрібними кубиками цибулю і натерту на тертці моркву. Капусту дрібно нарізати, посолити і пом'яти руками, щоб вона пустила сік. Додати капусту до овочів на сковорідці, додати спеції та тушкувати до готовності.
Загорнути готову капусту в млинці, підсмажити перед подачею з обох боків до рум'яної скоринки.
Подавати, як уже йшлося вище, зі сметаною або соусом.
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