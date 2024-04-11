Ніжні домашні млинці із секретом і цікаві начинки (відео)

У цих млинців є секретний інгредієнт — топлене масло або, як його ще називають, масло гхі.

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Багато хто намагається радувати свою сім'ю різноманітними сніданками щодня. Цього разу пропонуємо вам приготувати млинці із топленим маслом та незвичними начинками. Побалуйте себе та свою родину.

Інгредієнти для млинців:

молоко — 500 мл;

борошно — 150 г;

яйця — 2 шт.;

топлене масло — 2 ч. л.;

цукор — 0,5 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

ваніль.

Варіанти начинок:

сир, курка, квашений огірок, майонез, гірчиця;

сир, курка, майонез;

сир, кріп, майонез;

згущене молоко, банан.

Молоко заздалегідь виставляємо із холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Як нагріється, виливаємо молоко в глибоку миску, додаємо в нього цукор та сіль, ваніль, яйця. Ретельно перемішуємо все вінчиком. Потім додаємо секретний інгредієнт — топлене масло або, як його ще називають, масло гхі. І ще раз перемішуємо. У самому кінці в млинцеве тісто додаємо просіяне через решето борошно. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок.

Сковороду ретельно розігріваємо з олією чи вершковим маслом. Виливаємо на неї трохи млинцевого тіста і розподіляємо його так, щоб покрити тонким шаром всю поверхню сковороди.

Чекаємо декілька хвилин, потім перевертаємо млинець за допомогою виделки або силіконової лопатки на інший бік. Тримаємо ще 1-2 хвилини та знімаємо з плити. За бажанням змащуємо вершковим маслом. Виконуємо те саме доти, поки тісто не закінчиться.

Начинки можна приготувати як солоні, так і солодкі. Для солоної начинки відварюємо куряче філе, нарізаємо його дрібно, солимо, перчимо, додаємо натертий сир, нарізаний квашений огірок, гірчицю та майонез. А якщо ви хочете порадувати близьких солодкою начинкою, можна використовувати згущене молоко та банани.

Фото: YouTube

Подаємо апетитні тонкі млинці з начинками до столу та насолоджуємося смаком.

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