Ліниві фінські млинці: покроковий рецепт смачного десерту

Фінські млинці, або Pannukakku, готуються значно швидше за звичайні млинці. І це великий плюс.

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Ліниві фінські млинці готуються в духовці. Тож вам не доведеться стояти поруч із плитою, випікаючи кожен млинець на сковороді. Це дуже просто і виходить неймовірно смачно. Для ароматизації млинців можна додати цедру лимона і ванільний цукор. Подавати їх можна з маскарпоне та ягодами вишні. Або з будь-яким джемом на ваш смак. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Ліниві фінські млинці

Інгредієнти:

500 мл молока;

250 г борошна;

30 г вершкового масла;

3 яйця;

2 ст. л. цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

0,5 ч. л. солі;

цедра половини лимона.

Спочатку приготуйте тісто як для млинців. У мисці змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, приблизно половину молока та борошно. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте решту молока та перемішайте.

Додайте розтоплене масло і цедру та знову перемішайте.

Деко застеліть пекарським папером, щоб він заходив на бортики, і вилийте тісто.

Поставте деко в розігріту до 200 градусів духовку. Випікайте приблизно 30-40 хвилин. Млинець підніматиметься великими фактурними хвилями.

Готовий млинець наріжте на порційні квадрати і подавайте до столу.

За потреби його можна підігріти в мікрохвильовці. Дуже смачно буде подати його з маскарпоне та ягодами. Змішайте маскарпоне з цукровою пудрою, викладіть на теплий млинець, додайте ягоди або джем. Можна полити млинець медом, або посипати цукровою пудрою.

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