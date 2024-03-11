Ліниві фінські млинці: покроковий рецепт смачного десерту
Фінські млинці, або Pannukakku, готуються значно швидше за звичайні млинці. І це великий плюс.
Ліниві фінські млинці готуються в духовці. Тож вам не доведеться стояти поруч із плитою, випікаючи кожен млинець на сковороді. Це дуже просто і виходить неймовірно смачно. Для ароматизації млинців можна додати цедру лимона і ванільний цукор. Подавати їх можна з маскарпоне та ягодами вишні. Або з будь-яким джемом на ваш смак. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.
Ліниві фінські млинці
Інгредієнти:
500 мл молока;
250 г борошна;
30 г вершкового масла;
3 яйця;
2 ст. л. цукру;
1 ч. л. ванільного цукру;
0,5 ч. л. солі;
цедра половини лимона.
Спочатку приготуйте тісто як для млинців. У мисці змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, приблизно половину молока та борошно. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте решту молока та перемішайте.
Додайте розтоплене масло і цедру та знову перемішайте.
Деко застеліть пекарським папером, щоб він заходив на бортики, і вилийте тісто.
Поставте деко в розігріту до 200 градусів духовку. Випікайте приблизно 30-40 хвилин. Млинець підніматиметься великими фактурними хвилями.
Готовий млинець наріжте на порційні квадрати і подавайте до столу.
За потреби його можна підігріти в мікрохвильовці. Дуже смачно буде подати його з маскарпоне та ягодами. Змішайте маскарпоне з цукровою пудрою, викладіть на теплий млинець, додайте ягоди або джем. Можна полити млинець медом, або посипати цукровою пудрою.
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