Ленивые финские блины: пошаговый рецепт вкусного десерта
Финские блины, или Pannukakku, готовятся куда быстрее обычных блинчиков. И это большой плюс.
Ленивые финские блины готовятся в духовке. Так что вам не придется стоять рядом с плитой, выпекая каждый блинчик на сковороде. Это очень просто и получается невероятно вкусно. Для ароматизации блинов можно добавить цедру лимона и ванильный сахар. Подавать их можно с маскарпоне и ягодами вишни. Или с любым джемом по вашему вкусу. Рецептом поделились на сайте Kamelena.
Ленивые финские блины
Ингредиенты:
500 мл молока;
250 г муки;
30 г сливочного масла;
3 яйца;
2 ст. л. сахара;
1 ч. л. ванильного сахара;
0,5 ч. л. соли;
цедра половины лимона.
Сначала приготовьте тесто как для блинов. В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, примерно половину молока и муку. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте остальное молоко и перемешайте.
Добавьте растопленное масло и цедру и снова перемешайте.
Противень застелите пекарской бумагой, чтобы она заходила на бортики, и вылейте тесто.
Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 30-40 минут. Блин будет подниматься большими фактурными волнами.
Готовый блин нарежьте на порционные квадраты и подавайте к столу.
При необходимости его можно подогреть в микроволновке. Очень вкусно будет подать его с маскарпоне и ягодами. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой, выложите на теплый блинчик, добавьте ягоды или джем. Можно полить блинчик медом, или посыпать сахарной пудрой.
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